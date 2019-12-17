大陸財政部預算司巡視員王克冰17日表示，專項債償還過度依賴土地出讓收入，雖然專項債風險總體可控，但目前已經有風險跡象；去年專項債餘額達7.39兆元（人民幣，下同），已經超過了政府性基金收入7.14兆元的規模。

王克冰表示，就償債來源來看，目前專項債償債來源比較單一，高度依賴土地出讓收入，現在政府性資金收入中，和土地相關的收入就占94％。

王克冰說，「一般用債務率衡量債務風險，分子是專項債餘額，分母是政府性基金預算收入，現在逆週期調節，分子要擴大，分母應該更快跟著擴大，項目風險才能控制住，但現在則相反，分母受房地產市場調控政策影響，分母擴大的量很小」。

據財政部稍早公佈財政收支數據顯示，累計1至11月，大陸全境政府性基金預算收入6兆8080億元，年增率為9.5％；其中地方土地出讓收入年增率8.1％，比前10個月6.9％的增速有所提升。

大陸財政部近期提前下達了明年部分新增專項債務限額1兆元，佔今年當年新增專項債務限額2.15兆元的47％，財政部方面表示，各地要做好專項債發行使用工作，早發行、早使用，確保明年初即可使用見效。

(旺報 )