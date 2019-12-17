香港中通社引據日本共同社報導，日本官房長官菅義偉在17日的記者會上宣布，伊朗總統魯哈尼將於20、21日訪問日本，20日與首相安倍晉三舉行首腦會談。據信，這將是伊朗總統19年來首次訪日。

據報導，今年是伊朗與日本建交90周年。今年6月份，安倍晉三曾訪問伊朗，成為40年來訪問伊朗的首位日本首相。

共同社報導稱，17日從日伊關係消息人士處獲悉，關於日本政府考慮向中東派遣海上自衛隊一事，即將訪日的伊朗總統魯哈尼計劃向首相安倍晉三表示，作為伊朗政府不會反對而是給予「理解」。魯哈尼將在20日的首腦會談上作出這一表示。據分析，這是顧及到日本沒有參加與伊朗敵對的美國主導的「有意願國家聯盟」。

日本政府關於派遣自衛隊，考慮在獲得魯哈尼理解的基礎上，於23日的內閣會議作出決定。作為中東地區大國、與日本保持傳統友好關係的伊朗如何評價此事成為決定派遣的焦點之一。

據消息人士稱，魯哈尼計劃在首腦會談中介紹基本立場，即「外國部隊駐留中東地區無益於地區的和平與穩定」，在此基礎上對派遣自衛隊表示「理解」，並積極評價日本未參加美國意願聯盟的決定。

美國川普政府11月成立了旨在確保荷姆茲海峽等地安全的有意願國家聯盟。日本認為刺激友好國家伊朗並非上策，因而決定不參加意願聯盟。

此次考慮派遣的護衛艦和P-3C巡邏機的活動區域不包括伊朗面對的荷姆茲海峽和波斯灣，而是設想在阿曼灣、阿拉伯海北部、曼德海峽東側的公海，展現出對伊朗方面的顧

及。

據消息人士稱，伊朗為抗衡意願聯盟，獨自提出「荷姆茲和平倡議」，呼籲沙烏地阿拉伯等周邊國家展開合作，魯哈尼還考慮向安倍要求給予協助。

(中時 )