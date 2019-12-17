電電公會17日協安謀國際科技股份有限公司共同舉辦「AI平台及應用分享研討會」，針對傳產面對的數位化挑戰及企業如何透過新科技創造附加價值等議題進行討論。安謀控股創新暨投資副總裁謝弘輝表示，政府及業界雖已投入許多資源在創新事業推動及傳產轉型上，但是跨領域、跨產業程度仍然不足，這是台灣產業數位化、智慧化的瓶頸。

謝弘輝表示，台灣其實還可以做得更好，他說，首先，智慧化應用很多是跨領域的，如果智慧化要應用在醫學上，科技業者也必須有更多醫學知識；其次，資源分配上不應重疊，具備不同專業的大專院校應該在不同領域深耕，然後再進行資源整合，拼湊出更完整的產業藍圖。

謝弘輝建議，MIT及新加坡都已設有跨領域學院，值得台灣效法，以MIT來說，它就把電腦人才、醫學人才、基因人才整合起來，進行基因研究並取得不錯成果；另外，以色列國家雖小，與台灣同是科技強國，但在應用上比台灣更加廣泛，是台灣可以發展的方向。

(旺報 )