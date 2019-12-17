仲琦（2419）今（17）日公告已接獲明泰科技公開收購人收購通知，仲琦指出，公司將會在接獲公開收購人收購通知後15日內召開審議委員會，審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性之查證情形，並委請獨立專家表示意見，並於同一期間內召開董事會依審議委員會審查結果對股東提供建議。

仲琦科技（2419）今（16）日公告由其申辦的1億股私募案，總募集款項16.11億元已於今（16）日由應募人明泰科技（3380）交紇，透過此私募案，明泰順利拿下仲琦30.4％的股權，穩坐仲琦第一大股東寶座無疑。

明泰入股仲琦展開策略聯盟如火如荼的進行中，繼12日聯手召開記者會後，才四天，即16日仲琦科技就對外公告其申辦的1億股私募案，總募集款項16.11億元，已於昨（16）日由應募人明泰科技（3380）交紇，透過此私募案，換言之，順利透過私募拿下仲琦30.4％股權的明泰現已是仲琦第一大股東。

除參與私募外，明泰也跟進發動公開收購，明定最高收購數量為1億股，加計私募取得的30.4％股權，明泰對仲琦最高持股上限上看60.8％，不過依約，明泰只要跨過公開收購的門檻，取得5.02％股權，此公開收購案即告成就，由於明泰當初公開收購仲琦的溢價率高達55.3％，收購價訂在32元，自13日起，仲琦已連續三個交易日跳空漲停，今日收盤落在27.35元，與32元收購價仍有些許差距，再加上今日以漲停掛進的委買單仍多達104萬張，不排除明日股價還會續揚。

(工商 )