台人出國旅遊已經成為風潮，據行政院主計總處國情統計通報顯示，在去年台灣每3人就有1人出國旅遊的經驗，不少旅遊服務及票券平台都越來越重視台灣市場，因此各大平台在年末再次推出各項新服務及優惠，像是跨年專屬優惠、日本當地餐廳預約等，都是平常旅行社難以幫忙滿足的行程，讓吸引更多旅客能在年末多加使用其APP。
專攻日本旅遊的WAmazing看準在去年逾450萬台人到赴日旅遊，更在當地消費超過5800億日幣（台幣約1600億元)的商機，特別在今年陸續再推出創新的服務內容，像一般的溫泉旅館、滑雪活動預約少不了之餘，更特別因應近年台人愛到較偏遠的日本小地區旅遊趨勢，推出了免稅電商服務，只要在網路下單選購免稅商品，線上付款後，即可在出境日本前於機場或指定特設櫃檯領取商品，就算不在大城市也能盡情購物。
另外還有代訂日本餐廳服務，只要附上任何一間日本餐廳資訊，即能協助預訂，成功預約才會收取430日圓，省卻打漫遊電話或語言不通的麻煩；1月31日前使用WAmazing輸入優惠碼，即能獲得免費SIM卡流量500MB增量，另有溫泉旅宿平台、限定滑雪場限定優惠方案，免稅EC網上商品最大下殺6折，以及WAmazing體驗活動限量早鳥5折等優惠。
至於台灣旅客較熟悉的Klook及KKday也貼心準備了優惠及跨年方案給消費者；Klook明（19日）起至1月1日將於信義區香堤大道舉行年度品牌嘉年華，現場布滿打卡點以外，更推出年度最後一檔優惠，現場下單全站無門檻9折、天天抽東京奧運來回機票，以及整點排隊瘋搶限量折扣等活動，也因為今年跨年剛好在周間，所以品牌體貼不少消費者無法出國渡元旦，所以將在台北市跨年晚會期間，於舞台上大螢幕將公開特定商品優惠碼。
KKday則了解到台灣旅客近年已不再熱愛跟團旅遊，各而改以獨特在地體驗行程為旅遊需求之一，因此在今年跨年就推薦了一系列別開生面的行程，像是與華信航空獨家推出的「2020曙光專機」，將能在台東蔚藍海岸於飛機上觀看2020年首度新年曙光，愛出國的還有像經典的「2020紐約時代廣場跨年」行程，只要事先預訂2020紐約時代廣場的跨年通行證，不必再一大早進場排隊，也能盡情感受大都會的節慶氛圍；現使用APP下單全站滿1800元享現折200元優惠。
(中時 )
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