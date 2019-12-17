台人出國旅遊已經成為風潮，據行政院主計總處國情統計通報顯示，在去年台灣每3人就有1人出國旅遊的經驗，不少旅遊服務及票券平台都越來越重視台灣市場，因此各大平台在年末再次推出各項新服務及優惠，像是跨年專屬優惠、日本當地餐廳預約等，都是平常旅行社難以幫忙滿足的行程，讓吸引更多旅客能在年末多加使用其APP。

WAmazing的APP上能訂購一系列溫泉、滑雪旅程，就算是一人旅行也能以留言告知再另作安排。（WAmazing提供）

WAmazing APP上提供超過百件體驗活動的預約服務，當中還有免費體驗活動，讓旅客更深入了解當地人民風情。（WAmazing提供）

專攻日本旅遊的WAmazing看準在去年逾450萬台人到赴日旅遊，更在當地消費超過5800億日幣（台幣約1600億元)的商機，特別在今年陸續再推出創新的服務內容，像一般的溫泉旅館、滑雪活動預約少不了之餘，更特別因應近年台人愛到較偏遠的日本小地區旅遊趨勢，推出了免稅電商服務，只要在網路下單選購免稅商品，線上付款後，即可在出境日本前於機場或指定特設櫃檯領取商品，就算不在大城市也能盡情購物。

WAmazing APP了解台灣旅客言語不通，或因訂位上遇到的各種困擾，因此APP中也有讓旅客使用的代客訂位服務。（翻攝WAmazing APP）

另外還有代訂日本餐廳服務，只要附上任何一間日本餐廳資訊，即能協助預訂，成功預約才會收取430日圓，省卻打漫遊電話或語言不通的麻煩；1月31日前使用WAmazing輸入優惠碼，即能獲得免費SIM卡流量500MB增量，另有溫泉旅宿平台、限定滑雪場限定優惠方案，免稅EC網上商品最大下殺6折，以及WAmazing體驗活動限量早鳥5折等優惠。

Klook推出「2020年全球即將爆紅的目的地Top 10」排行榜，菲律賓蘇比克及克拉克成為第3名，推薦卡瑪延海岸度假村一日通行票。（Klook提供）

Klook推出「2020年全球即將爆紅的目的地Top 10」排行榜，菲律賓長灘島成為第2名，推薦私人導覽長灘島之旅旅程。（Klook提供）

至於台灣旅客較熟悉的Klook及KKday也貼心準備了優惠及跨年方案給消費者；Klook明（19日）起至1月1日將於信義區香堤大道舉行年度品牌嘉年華，現場布滿打卡點以外，更推出年度最後一檔優惠，現場下單全站無門檻9折、天天抽東京奧運來回機票，以及整點排隊瘋搶限量折扣等活動，也因為今年跨年剛好在周間，所以品牌體貼不少消費者無法出國渡元旦，所以將在台北市跨年晚會期間，於舞台上大螢幕將公開特定商品優惠碼。

KKday的名古屋巴士之旅就入選一日遊TOP 10榜單，當中白川鄉合掌村、飛驒高山老街一日遊都相當受旅客歡迎。（KKday提供）

KKday推出跨年行程，特別與華信航空獨家推出2020曙光專機，將在元旦當天從松山機場出發，沿著台東蔚藍海岸迎接第一道新年曙光。（KKday官網）

KKday則了解到台灣旅客近年已不再熱愛跟團旅遊，各而改以獨特在地體驗行程為旅遊需求之一，因此在今年跨年就推薦了一系列別開生面的行程，像是與華信航空獨家推出的「2020曙光專機」，將能在台東蔚藍海岸於飛機上觀看2020年首度新年曙光，愛出國的還有像經典的「2020紐約時代廣場跨年」行程，只要事先預訂2020紐約時代廣場的跨年通行證，不必再一大早進場排隊，也能盡情感受大都會的節慶氛圍；現使用APP下單全站滿1800元享現折200元優惠。

(中時 )