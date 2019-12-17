立法委員薪資及辦公室補助支領表。（圖／吳家豪）

立法院明日起至30日，停開院會12天。根據立法院資料，每位立委的薪資加上辦公室補助相關費用，這12天每位立委辦公室等於白賺10萬7037元，若以113位立委計算，高達1209萬5158元。

民進黨在12月10日立法院院會，提案建請自12月18日至12月30日止，停開院會及委員會。民進黨團發動甲級動員，以優勢人力表決通過。時力上周發表「同事不來開會帆布袋」募款小物，諷刺民進黨立院黨團以人數優勢強行通過休會兩周的決議。

根據資料統計，立委每月薪資為19萬500元，另包含電話費、文具費、服務處租金補助、辦公費、油料補貼等等，每個立委辦公室每月可支領行使職權所需費用7萬7092元，也就是說，每個立委辦公室每月最多可領26萬7592元。

若依比例計算，停會這12天，每個立委辦公室仍可領到10萬7037元。若以113位立委計算，總共是1209萬5158元。

在113席立委中，民進黨68席共可領727萬8516元，國民黨35席共可領374萬6295元，親民黨、時代力量各3席，各可領32萬1111元。而無黨籍的林昶佐、洪慈庸、趙正宇及高金素梅的無黨團結聯盟1席，各可領10萬7037元。

(中時 )