工商協進會理事長林伯豐領頭，齊聚8個工商團體代表，今（17）日舉行全國工商界聯合力挺韓國瑜競選總統後援會成立大會。工商業界代表們一致認為「兩岸關係」的正常運作，對台灣是重中之重，也是新任總統必須重視。

成立大會重量級人物雲集，包括商總理事長賴正鎰、工總監事召集人潘俊榮、工商建研會理事長郭國聖、敏實集團總裁秦榮華、工總常務理事何語、電電公會副理事長鄭富雄等皆與會。

林伯豐表示，工商界都希望下一任總統能讓台灣經濟永續欣欣向榮，建立有利於人民的政策環境，營造友善的投資、經商環境。目前工商業界面臨的5缺問題還未解決，一例一休缺乏彈性，政府不執行以核養綠的公投結果，空汙和廢棄物處理越來越嚴重，兩岸關係惡化、國際空間越來越小等，都讓台灣人民對未來非常憂心。

他認為，韓國瑜是一位憂國憂民、苦民所苦、充分接地氣的總統候選人，工商界支持韓國瑜，就是因為韓能提出自由開放的經濟政策，檢討勞基法、能源政策、兩岸關係正常化，這些主張皆符合工商界期待。

賴正鎰指出，工商業界最關心的就是經濟議題，經濟要好，最重要就是兩岸政策一定要好。兩岸政策牽涉到13億人口的大陸市場，韓國瑜對於兩岸政策闡述得非常清楚。目前台灣面臨到許多危機，如ECFA首簽約的10年，明年就要到期，早收清單怎麼辦？商總旗下漁業公會養了很多石斑魚，都是銷到大陸，如今就要從早收清單變成危機清單。

另外，RCEP、CPTPP，台灣都是局外人，兩岸關係沒有做好，就會阻礙台灣簽訂貿易協定。賴強調，韓國瑜的政策主張「開放」，工商業界最關心，「誰能夠讓經濟繁榮、人民賺錢」，這是最重要的。

潘俊榮則大讚韓國瑜「台灣有史以來無法找到這麼草根性的人」，認為他了解民心、體察民情。已經為韓國瑜成立一次後援會的郭國聖表示，要和歐美、日本、世界各國都維持良好關係，是可以的，但更應該跟大陸這個「大鄰居」維持良好關係，賺錢、安全，兩者兼得，「為何不做？」

郭國聖更直言，蔡政府目前靠著支持反送中，彷彿很支持民主，事實上，當台灣好不容易開始公投，並投出以核養綠的結果，蔡政府卻違反公投結果，對百姓決議置之不理，公投代表的是民意，蔡是「公然否定民意、走向極權」。

(中時 )