新北市政府推出「市場快閃計畫」，並於17日上午9時30分在汐止忠厚市場舉辦說明會；明年一月起，只要具有公司或實體營運經驗者，皆可以每日100元租金，短期進駐新北14座市場、94個攤位。新北市副市長吳明機表示，活動目的是希望活絡傳統市場，讓品牌店家與傳統市場攤商互利互惠，吸引更多人潮到市場消費。

新北市府於17日在忠厚市場舉辦「市場快閃計畫」說明會，副市長吳明機到場後，逐一與市場攤商握手寒暄，並同大家聊聊市場營運狀況，氣氛相當熱絡。

吳明機指出，台灣傳統市場現正面臨許多競爭、挑戰，包括超市、大賣場、網路直播等，因此新北市府邀集擁有品牌知名度店家進駐，希望協助改造傳統市場，重新再發展。

經發局表示，即日起到12月31日，只要擁有只要擁有實體營運經驗者，皆可向新北市府提出申請，進駐新北板橋、三重、汐止等14處公有市場94個攤位，每日僅需付清潔費100元，最短3天、最長2周，預計於明年1月1日試辦至6月31日。

百崧食品總經理說，自己也是從傳統市場起家，雖然現在公司已是知名品牌，但為幫助傳統市場，他會參加快閃計畫，希望用自己的力量協助傳統市場的再生。

新北市府也提到，除了活絡傳統市場，未來4年預計將再打造8座特色市場、改造4座市場，期盼為市場注入新能量。

(中時 )