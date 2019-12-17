國立台北大學新宿舍即將啟用，而校方也開放全校的師生來替宿舍投稿命名、投票，學校還祭出各項禮品來吸引大家參與。沒想到，投票才開啟一天，其中有一個名字「是在哈樓」就以504票遙遙領先，讓不少網友看到都直呼太搞笑。

台北大學16日正式開放二期學生宿舍的命名活動給全校師生投票，此命名活動前三名還有禮卷作為獎勵，當中不乏各種具有深度意涵的名字，沒想到，投票開放一天後，第一名「是在哈樓」竟大幅領先其他名稱，與第二名「辰曦樓」甚至有超過百票的差距。事實上，「是在哈囉」是近期學生族群的熱門語言，指的是對於某些情況難以理解甚至是無言以對。

台北大學校方舉辦新宿舍的命名活動。（摘自北大官網）

不少網友看到後，紛紛在臉書上留言，「真的很是在哈囉」、「他贏定了」、「我快笑死」、「是在哈樓的票數遙遙領先，學校要頭痛了」，但有網友也分享過去經驗，「我們之前建中投票最高的岳陽樓被搓掉，供參考」。

(中時電子報)