為提振國旅市場，交通部觀光局一年多年來砸近70億元補助自由行及團體出遊，遭外界砲轟治標不治本。交通部前部長賀陳旦昨重話批評，齊頭式補助「絕對是品質殺手」，將對產業造成傷害。

賀陳旦在會議上指出，「對產業無他性的補貼，其實是最糟糕的市場殺手」，代表未積極認同產業在品牌、品質、售後服務等其他方面努力，才會給予齊頭式平等。

賀陳旦批評，國旅補助對產業造成傷害，還讓消費者期待繼續補貼，因此遲於進場或在補貼「最好康」時才出遊，傷害觀光品質；交通部許下觀光立國方向，但「齊頭式補貼絕對是品質殺手」。

李永萍表示，蔡英文總統昨天出席「全國觀光政策發展會議」，宣告觀光產業將產生兆元產值，空洞蒼白的宣示卻掩蓋不了我們全民已經「砸70億來救觀光」的事實。

李永萍說，假如不是兩岸關係生變、假如不是粗暴年金改革讓軍公教不敢出來國旅？ 馬政府時代欣欣向榮的觀光產業，在蔡政府一下子少了「陸客」及「國旅」二大塊市場，蔡英文帶來了旅遊業的寒冬，只好拿全民的稅金大撤幣，「觀光局」變「補助局」，所有旅遊景點「百業蕭條」，這是蔡英文唸冷冰冰的讀稿機也改變不了的事實。

李永萍指出，馬政府時代根本不需拿全民的70億來補助國旅，這70億如果拿來投資旅遊業的基礎建設，提升交通品質，發展各地品牌故事，擴大國際行銷，帶來更多觀光客，這70億就像「錢母」，能帶來多大的觀光效益？ 但蔡英文及林佳龍一年就將70億花光光，我們的觀光競爭力仍停留在原點。

李永萍提出數據，根據世界經濟論壇（WEF）2017年的「世界旅遊競爭力」報告，在全球136國中，日本名列全球第4，澳洲第7、香港11、新加坡13、中國15、韓國19，台灣排名30。

李永萍提到，台灣對於「觀光重視度」也不足。政府發展觀光產業的優先度是第56名，台灣主管觀光的政策層級、預算金額、重視程度，都不如其他亞洲國家。

最後李永萍表示，觀光產值在台灣也是弱勢收入。2017年台灣觀光產值約2850億台幣，是台積電去年營收的三成。佔台灣GDP的比例不到2％，遠低於世界平均的10％，列名世界旅遊競爭力報告中最不依賴觀光的八個地區之一。

李永萍批，蔡英文為挽救執政無能的困境，對觀光業及各種政策只會祭出「撒錢再撒錢」的補助對策，這將使台灣陷入「債留子孫」的萬劫不復困境。

李永萍主張，要救觀光，唯有呼應韓國瑜的觀光政見，成立「觀光部」，提升至部會層級，充裕組織編制、預算及人力員額，以與亞洲各國競逐的「觀光大戰略」視角，提出整體的戰略及短中長期計畫，針對國外不同重要市場提出不同對策，才能將錢花在對的位置上，從根本提升觀光產業的競爭力，「近悅遠來」，真正擦亮台灣的旅遊品牌。

(中時 )