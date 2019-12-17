曾在《雙城故事》中擔任男主角，也曾在《鬥牛，要不要》中和已故男星高以翔籃球鬥牛的男星黃柏鈞，今（17）日在社群軟體上曬出婚紗照宣告結婚，過去他和微風千金廖曉喬交往，兩人在2011年分手，如今廖曉喬走入婚姻，黃柏鈞也宣告找到生命中的另一半。
黃柏鈞在社群軟體PO出婚紗照，寫下「人們通常會問您如何準備好或是否找到了。在我看來，自信是要知道自己想成為什麼樣的人，並儘一切努力做到這一點，然後又不期望自己的重要他人能為您做些什麼，而您會為自己所能做的事情感到完全滿意和幸福。我們合而為一：永遠永遠（創世記2:24）」。
37歲的黃柏鈞生於美國德州，高中起接受舞台劇與戲劇訓練，回到臺灣後，以模特兒身分出道，隨後在2008年的《不良笑花》中飾演男主角潘瑋柏身邊無厘頭助理「賴瑞克」，不計形象搞笑演出令人印象深刻。
ABC的外型與說話方式都成為一大利器，除了演藝工作外，黃柏鈞更是成功的經營者，經營副業餐廳有聲有色。近年帥氣外型也受到矚目，成功跨足電影圈，也在大陸市場有不少演出機會。
(中時電子報)
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