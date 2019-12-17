台灣新創團隊比以前更有福氣了！台大創創中心為11家企業規劃設立「垂直加速器」，今（17）日該中心舉辦的「打造企業與新創合作平台論壇」上，許多輔導業師、受惠的新創事業都站出來，肯定這般合作模式縮短了新創事業的摸索時間，更大大提高產業的效能。

台大創創中心執行長曾正忠，持續投身介接中大型企業與新創團隊。他表示，企業需要持續成長，但後期成長速度逐漸放緩，因為既有事業已趨成熟，或是受到產業典範轉移的威脅，當新的機會來臨，卻與過去成功的方程式不一樣，不只是因為新科技的加入，而是整個經營邏輯都會改變，數位轉型是一項需要，若能同時與新創事業合作，藉由外部創新產生更多的再成長激勵。

台大創創中心認為，5G發展趨勢與創新機會，是現在企業導入外部創新和數位轉型最好的議題。今天就邀請工研院產業科技國際策略發展所研究總監曹永暉說明5G的機會點。

曹永暉表示，比起4G時代，5G具備超寬頻、低延遲、能串聯大量聯網裝置的特性，加速傳輸速率並帶動產業的創新應用。在工業應用上，5G可用於工廠內部室內環境，運用設備的數位分身（Digital twin），即時監控工廠運作狀況；在車聯網的應用上，可用5G做物流車隊的串聯，並提供車內遠端遙控、駕駛訊息提供等服務。除此之外，5G也能應用於多種產業，例如，在醫療業，5G可結合AR、VR技術，使病人的治療更完善。

曾正忠說，只是站在企業的角度，不一定了解新創事業的想法，例如新創事業只可能做到52％的「做好、做對」，卻是百分之百的創新，企業組織則要求98％的「做好、做對」，沒有半點是新的。

為了讓企業更認識新創的生態，台大創創中心今天的Demo Day，邀請超過20家台大創創中心所輔導的優秀新創團隊上台簡報及攤位展示，供新創團隊嶄露鋒芒的舞台，也讓企業、投資人從中尋求投資或新事業發展的機會。

台大創創中心表示，Demo Day的參展團隊相當多元，其領域廣及人工智慧、區塊鏈技術、教育科技、生活應用等。像是樂飛科技（Lifi），所研發的O2O生活遊戲化App「發票特務」除了保存記錄雲端發票外，更將發票內的資訊與現實生活結合，打造最符合時事潮流的互動式體驗；瑞比智慧科技，打造雲端系統CodingBar線上智慧學習平台，鎖定11歲到18歲青少年的程式學習市場，提供多元的程式學習模式；智慧洗衣新創SparKlean Laundry，提供網路預約洗衣、專人到府收送，並透過自行研發耐洗耐熱洗標，全程追蹤衣物動向。

(工商 )