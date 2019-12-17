新阿特拉斯(New Atlas)報導，NASA的X-59靜聲超音速技術飛機（QueSST），剛剛通過了最終的開發里程碑，得到最終組裝許可。只要後續研發順利，就有機會在2021年首度試飛。

查克葉格( Chuck Yeager)在1947年10月14日，駕駛貝爾X-1實驗火箭機，帶領人類進入超音速時代，隨後的10年內，人類的航空器已經進入了2倍音速。然而，超音速的飛機大多數時候僅限於軍用機的戰機與轟炸機，客機則很少有超音速版本的，歷史上只有英法合作的協和式(Concorde )，以及蘇聯的Tu-144，而且已經不再飛行，全面除役了。這是因為超音速飛行極其耗油，因此飛行成本很高昂，另一方面則是非常吵。

當飛機在突破音速的瞬間，會出現巨大的轟鳴，被稱為音爆，瞬間噪音會超過200分貝，這樣的事情如果天天在繁忙的商業航班上演，沒人能吃的消，當年協和式客機就有飛行限制，它必須要飛到外海，才能加足馬力進入超音速階段。

X-59。(圖/洛馬)

然而，NASA正在研發新一代的超音速技術QueSST，他們是與洛克希德·馬丁公司旗下著名的「臭鼬工廠」(Skunk Works)合作，給予價值2.475億美元的成本與激勵費用合同，一同研製靜聲超音速飛機原型，也就是也就是X-59 。它的機身全長29公尺，翼展9公尺，單人座，由1具通用F414軍用發動機為推力，外型相當的尖銳。

理論上，X-59飛機能在1萬7千公尺的高度巡航，極速可達1.27馬赫，這樣的飛行性能不算奇特，真正厲害的是，它在超過音速時，產生的音爆只有75分貝，大約與車門關閉的聲音差不多。

X-59的目的不僅是如何將超音速的噪聲減至最少，還將飛掠美國各地，以收集技術數據，並評估公眾對新一代超音速飛機的反應，這將有助於重新修定飛行的環境法規。

(中時電子報)