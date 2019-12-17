林書豪今晚率領北京首鋼在主場迎戰廣廈，雖然最終6犯畢業，但依舊攻下20分、5籃板、9助攻，幫助北京105比95輕鬆拿下最近6戰當中的第5勝。

連同此役雙方共交手39次，北京握有23勝16敗的對戰優勢，至於例行賽交手29次，北京14勝15敗屈居劣勢，不過季後賽北京卻是9勝1敗，徹底地將廣廈拋在腦後。

北京在第二、三節打出64比36攻勢，尤其是第二節的32比13攻勢打垮了來犯敵軍，帶著26分領先局面來到第四節，廣廈雖然回敬了35比19攻勢，但為時已晚，最終仍以10分之差吞下敗仗，台灣好手劉錚先發上陣，可惜只打了11分鐘就退場，留下4分、4籃板、2抄截的攻守統計數據。

林書豪上場30分鐘，12投7中，雖然犯滿畢業，但他是北京的最佳攻擊手之一，大陸本土名將翟曉川21分、5籃板，外援尤度18分、11籃板、6抄截、8阻攻，方碩16分。

(中時 )