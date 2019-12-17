這名J罩杯的40歲熟女自稱性經驗人數多達3萬人 (翻攝自YouTube/ナビミル)

節目播出後，日本網友立刻神出J罩杯女子身分，原來是前AV女優有奈めぐみ，直說DVD封面都是騙人的 (翻攝自YouTube/ナビミル)

日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》到湘南出外景，在人潮滿滿的海灘上找到一名穿著比基尼的巨乳女採訪，這名女子自稱已達「萬人斬」，性經驗人數超過3萬人，讓外景主持人與棚內來賓全傻眼，事後有網友神出女性真實身分，竟是一名AV女優，崩潰直呼DVD封面都是騙人的。

外景組到湘南江之島出外景，途中採訪了這名40歲、擁有一對豪乳的熟女，自稱性經驗人數超過3萬人，讓來賓全傻眼，說40歲的人就算在風俗店工作，如果從中學時代就下海，至少也要25年才能達到這數字。

節目播出後立刻有網友找出J罩杯熟女真實身分，原來這名熟女是前AV女優有奈惠(有奈めぐみ)，引退後就在風俗店工作，還有粉絲後援會。不少日本網友看到節目後，紛紛崩潰：「DVD封面都是騙人的」、「宣傳照真的不能信」、「現在修圖技術真的很強大」、「我覺得3萬人是唬爛的」、「這個我不行」。

(中時電子報)