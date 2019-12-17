香港一名7旬老婦17日整理91歲亡夫遺物時，從衣櫃旅行袋內發現大批軍械，總數高達數十把，還包括多發子彈。驚訝莫名的老婦趕緊報警處理後，警方盤檢後帶走17把疑似空氣槍、6把疑似仿製槍枝與20多發子彈，交由專家查驗。有了解情況的人通報稱，老婦的亡夫數十年前是仿製與模型槍收藏家，才會家中有這麼多槍械。

據《東網》報導，這名76歲老婦展於香港北角模範邨民祥樓寓所內，今日在整理其91歲亡夫遺物時，在衣櫃的一個旅行袋內發現一批懷疑槍械及彈藥，包括疑似左輪手槍、手槍及步槍等，遂報警求助。

警方接報到場後，向老婦了解情況並點算後檢走17支疑似氣槍及6支疑似仿製槍械，另外帶走20發疑似空包彈，將交由軍械鑑證專家檢驗，由於案件列屬槍械及彈藥發現，由東區警區重案組接手。

報導說，該對夫婦於2006年開始住在上址，該旅行袋放在衣櫃多年，有人聲稱亡夫20年前為一名模型槍收藏家。老婦表示，丈夫10多歲時在日本會所工作，當時得到日本人賞識，送了一把真槍給他，之後轉到酒店當侍應至退休。她知道丈夫對槍械甚有興趣，惟不知原來他在家中藏有大批槍械，笑稱：「我都沒見過，平日他也不會拿出來」。

至今日整理屋內時，從衣櫃隔間發現內藏槍械，每支長槍均有報紙包着，而短槍則放在行李袋。她形容：「我嚇死了，又不知如何處理，收垃圾的阿姐也不敢收」，所以報警求助。警員前來處理並帶走槍械及子彈後，還一直安慰她「別害怕」。

(中時電子報)