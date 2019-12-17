三星折疊手機Galaxy Fold終於準備登台。Fold在台上市計畫命運多舛，在延後近八個月後，台灣三星證實，將在月底舉行Fold鑑賞會，做為Fold在台上市前的暖身。不過，一般預期三星將會在上半年、甚至不排除在第一季，就亮相新款折疊手機，也讓台灣三星選在年底在台上市，對於消費者來說時間點可能有點尷尬。

Galaxy Fold是全球首款正式亮相的可量產機種，即使中間歷經產品回收、重新設計，直到9月才正式開賣，仍是第一款上市的折疊智慧型手機，而台灣市場從年初不確定是否引進、到決定少量引進試水溫，到回收、重新設計完成後也不確定要不要導入，可說一波三折。

而Fold正式開賣後，在美國、西歐、南韓上市之外，連人均所得不高的印度都已經趕在第一波上市，至於三星市占率只剩1％的中國市場，也已在11月上市Fold，雖然日前一度傳出三星高層表示Fold全球銷量已經破百萬支，不過三星後來澄清，百萬支只是內部目標，銷售量還未達到百萬支。

台灣三星已經宣布將在月底舉行Fold媒體鑑賞會，一般預料將會正式宣布Fold在台開賣時間，價格肯定是外界最有興趣的項目，而隨著一般預期三星將會在2020上半年就推出新款折疊手機產品，是否會影響台灣消費者對Fold的興趣，也還有待觀察。

(工商 )