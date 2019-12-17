為了避免蔡英文總統與顧主權的強烈連結。文化大學新聞系主任胡幼偉晚間在臉書貼文，說只要看一下韓的競選主軸：「台灣安全、人民有錢」。其中「台灣安全」就是顧主權，把韓常講的「中華民國生死保衛戰」或「中華民國萬歲」和「台灣安全」ㄧ起看，顧主權的意思就更明顯了。

胡幼偉告訴韓粉，如果再聽到任何人說，蔡比較會顧主權，就明確指出，台灣安全，就是在顧主權！而且，只有韓在競選主軸中明講這個問題；反而是蔡的競選主軸，所謂的「台灣要贏」，沒有明確提到顧主權的議題！所以，其實，「台灣安全、人民有錢」這八個字的意思，就是「顧主權、拚經濟」啊！怎麼會說韓不會顧主權呢？

針對破除「芒果乾」的恐嚇式洗腦，胡幼偉也說，破解之道，就在「台灣安全」這四個字裡面啊！這一點，恐怕連韓自己都沒想到吧！換言之，其實，蔡是只有一招，那就是「芒果乾」；但韓有兩招，那就是既顧主權，也拚經濟！

對於有人說，這場選舉，是蔡的顧主權，對抗韓的拚經濟。胡幼偉說，他現在才頓悟，其實是韓的顧主權也拚經濟，勝過蔡的只顧主權！在論述上，韓是明顯優於蔡的！

(中時 )