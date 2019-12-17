由中華文化總會與交通部觀光局共同主辦的「來去總統府住一晚」體驗活動，近日屢遭質疑利用國家資源為選舉造勢。對此，文化總會媒體部主任湯佩儀回應：「『來去總統府住一晚』活動為文總與觀光局共同主辦的國際宣傳計畫，一同宣傳台灣的友善多元文化，但此計畫並無支付來台朋友機票費用，或所謂的代言費用，反而是藉由入選的國際友人，藉由其在網路社群的能量及影響力，讓世界看見台灣。」

湯佩儀解說，體驗活動在八月開放外國網紅報名，在徵選過程即要求網紅提供方便來台的時間以作參考，確認十組入住外國網紅名單後，在入住總統府的當日下午或是傍晚，人員會至台北車站或是機場接待外國賓客，隨即引領進總統府介紹入住房間，並規定網紅在當晚十點前必須回到總統府。隔日早上則安排網紅觀賞升旗典禮及閱覽總統府內展覽，十一點左右退房。

湯佩儀表示，該活動意旨在行銷台灣，10組報名並入選的賓客，均以活動為契機，進而在台灣旅遊和介紹台灣給他們國家的人，這才是他們真正的目的，也是台灣進行友善國民外交的體現。

湯佩儀表示，文總屬民間單位，也願意呼應朝野各界對於台灣要走出活路的期許。經由觀光局官網資料顯示，截至今年12月14日止，全世界來台國際旅客已突破1,111萬人，連續第5年突破千萬，是最好的數字證明。

中華文化總會創立於民國55年，時稱「中華文化復興運動推行委員會」，創立契機為「中華文化復興運動」在當代引起的討論，先總統蔣中正擔任首屆會長，創立宗旨訂為發揚傳統中華文化與倫理道德，鼓勵公私立文化學術機構從思想上、學術上宏揚中華優良文化，並推行各項深入民間的文化建設與活動。

在民國79年，李登輝主政，將其改組為「中華文化復興運動總會」，並轉為社團法人，同時兼任總統與會長的職務。總統陳水扁上任，接管會長職務，並在繼任總統之際，也繼任了會長職務，並將其更名為「國家文化總會」。

總統馬英九上台後，同樣兼任文化總會會長，在民國99年將會長職務交棒給前行政院長劉兆玄。劉兆玄成了第一位非總統的文化總會會長，在上任第一年將「國家文化總會」更改為「中華文化總會」，堆動與中國教育部合編《中華語文大辭典》的計畫，引起外界諸多討論。

民國105年，執政黨與在野黨輪替，總統蔡英文、副總統陳建仁、文化部長鄭麗君等人提出入會申請，舉行了三次的審核入會會議，皆因出席人數不足流會。直至民國106年，舉行第7屆第一次會員大會，在258位新進會員的支持下，由蔡英文出任文化總會會長，總會幹部也大洗牌，副會長為陳建仁及江春男，秘書長則由林錦昌擔任。

(中時 )