台中市副市長楊瓊瓔17日晚間9時於臉書粉絲頁宣布辭職投入立委選戰。緊咬「帶職參選」的無黨籍議立委洪慈庸也透過臉書直播回應表示，楊遲遲不辭職造成選情直下，讓藍營支持者很不諒解，對於楊眷戀職務很反感，因此楊副市長不得不辭去職務，現在已經回天乏術、為時已晚。

洪慈庸表示，去年盧秀燕當選之後，地方上都知道楊瓊瓔不是只當副市長，而是為了2020立委大選，而且市政行程集中在「潭雅神后」立委選區，台中市議員也多次質詢楊瓊瓔「是當特定區域的副市長，而非全台中市副市長」，根本就是醉翁之意不在酒。

洪慈庸提到，盧市長在多項市政滿意度調查，都是倒數，只贏過韓國瑜，主因在於副市長心不在市政，心思都在想選舉，當然市政做不好，滿意度也不會好。

洪慈庸說，楊想選舉就應辭去派任政務官職務，畢竟不是民意選出來的，不是請假就好，辭職參選才是場公平公正選舉。很遺憾楊遲遲不辭，無論網路、地方都很多批評，尤其造成選情直下，讓藍營支持者很不諒解，對楊很反感，此時辭職為時已晚。

洪慈庸表示，楊辭得不甘不脆，一般民眾對於領公帑選舉、還領年終獎金，都會感到不太滿意，遭受「帶職參選」抨擊，對她的選情並沒有任何好處或加分，因為已經不值得信任。

(中時 )