21：02高雄2.8地震 最大震度台南1級 22:372019/12/17 中時電子報 杜欣穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今晚9時02分，高雄發生規模2.8地震，最大震度在台南1級。（中央氣象局） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局地震報告指出，今（17）日21時02分，高雄市政府西北方34.5公里，高雄市近海發生芮氏規模2.8地震，深度16.5公里，屬於極淺層地震，各地最大震度為台南市1級。 (中時電子報) #地震 #高雄市 #公里 #大震 #台南 也許您會感興趣 推薦閱讀 攜手高市府 優尼克打造校園防疫網 04:102019/12/13 投資理財 高雄市綠喊八仙過海 藍拚插旗3席 04:102019/12/13 地方新聞 高雄街頭黑吃黑擄人 警快打救援查獲大批槍彈 10:002019/12/13 社會 高雄市警方攻堅逮台南放爆裂物嫌犯 20:152019/12/13 社會 林志玲嫁妝抽得到 7大電商設台南農產專區 04:102019/12/14 地方新聞 疑似心肌梗塞 高雄少年隊偵查佐猝逝 18:152019/12/14 社會 台南玉井縱火釀7死 15日凌晨裁定曾嫌羈押禁見 01:162019/12/15 社會 卡愛情摩天輪？港務公司：迄今未有業者來接洽開發 14:342019/12/15 財經 賴清德出席新北市台南同鄉會 爭取台南鄉親支持 14:492019/12/15 政治 縱火害7死 21歲嫌看守所表現穩定 16:382019/12/16 社會 生活熱門新聞 他去好市多一次抱走5箱！內行人才懂：超好用 - 生活 9成人都不知道？LINE竟有這功能 - 生活 沒工作也能保勞保？勞保局曝這些人可以 - 生活 驚！將與再度韓國瑜合體直播？館長臉書回應了 - 生活 好市多這產品台灣狂賣 網遊日本驚：價格只要一半 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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