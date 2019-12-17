郭靜日前參加大陸節目《蒙面唱將猜猜猜》，在節目中以「一言不合就上頭」之名參與，在紅羽毛遮蓋下，仍然藏不住清亮歌聲，也引起許多粉絲在網上討論，本週日她也終於揭面，在節目中她更展現競技啦啦隊舞蹈，超強翻轉技巧嚇壞現場評審及觀眾，吳宗憲、侯佩岑等人更讚「她來真的」，成為該節目中首位表演啦啦隊的歌手。

戴上搶眼的紅色羽毛，郭靜在大陸節目中和多位歌手合唱。（經紀人提供）

練了將近8、9年競技啦啦隊的郭靜，在節目中和3位男隊員互動默契百分百，她透露上次演出是3年前，這次因節目賽制規定，上場前一週才得知要表演啦啦隊才藝，練習時間相當稀少。由於競技啦啦隊許多拋接動作，團隊之間需要有極大默契，郭靜為了安全起見，找來過去合作的世新啦啦隊學弟助陣，原擔心年紀體力不如從前，所幸在節目中順利展現完美演出，讓全場觀眾驚呼連連。

郭靜日前參加大陸節目《蒙面唱將猜猜猜》，在節目中以「一言不合就上頭」之名參與。（經紀人提供）

此外郭靜也在節目中展現繪畫功力，私下愛畫畫的她透露，國小時最喜歡在課本上畫美少女戰士，當時訓練到最快可以30秒畫完，而在節目中也成功挑戰1分鐘完成畫作，展現能動能靜才華，更讓許多粉絲眼睛為之一亮。許久推出新專輯的她，也透露新單曲已錄製完畢，預計將於明年初推出，新專輯目前正在收歌中，而粉絲引頸期盼的個人演唱會，經紀人指出正在努力爭取場地中，期望明年有機會舉行。

戴上搶眼的紅色羽毛，郭靜在大陸節目中和多位歌手合唱。（經紀人提供）

(中時 )