英國首相強生（Boris Johnson）在上周大選獲得壓倒性勝利後，對脫歐立場轉趨強硬！據當地媒體報導，強生有意禁止脫歐過度期延長，逼迫歐盟在不到11個月時間與英國達成新的貿易協議。英歐談判懸崖再現，也讓英鎊兌美元重貶逾1％，跌破1.3美元關卡。

周二（17日）盤中，英鎊兌美元大跌1.2％到1.3155美元，一轉上周五（13日）的強勁升勢。當時強森帶領的保守黨在國會選舉大獲全勝，減緩脫歐不確定性的疑慮。

英國獨立電視台（ITV）周一率先報導指出，強生有意在脫歐協議中修改條文，禁止脫歐過渡期延長到2020年底之後的可能性。BBC與其他媒體之後也跟進這項報導。

強生政府企圖阻擋過渡期延長作法，凸顯他有意藉由對歐盟施壓，迫使它盡快在這不到1年期間，與英國敲定新的貿易協議。這項新的發展，也引發外界擔憂，英國政府在強生主導下，脫歐立場可能轉趨強硬。

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