台南市長黃偉哲上任後首度編列的109年度總預算不僅突破千億元，還因歲出歲入短差須舉債59億元，卻仍有少數議員強力要求比照其他5都編列「補助65歲以上老人家健保費」、「鄰長交通工作補助費」合計28億元，但黃偉哲強調必須注重財政紀律，「不能債留子孫」。

黃偉哲表示，前市長賴清德好不容易才將台南市的負債，從合併前的1000多億降到剩下700多億，如今房屋稅又凍漲、調降減收20多億，成為全台數一數二輕稅縣市，卻還得依中央法規調升警察、消防人員的危險津貼與繁重津貼增加支出8億多，更增加環保局清潔人員加班費、老師兼任行政職的不休假獎金等，加起來10多億，當然會面臨巧婦難為無米之炊。

問題是，少數議員無視台南市的財政壓力，仍要求比照其他5都編列「補助65歲以上老人家健保費」、「鄰長交通工作補助費」等，黃偉哲說，台南市65歲以上老人家有29萬1000人，每人每月8、900元補助，一年就得29億，即使扣除原先已對中低收入戶的健保補助，至少還得花26億；加上全市鄰長每人每月2000元的交通補助費，一年就要2億多元，這些都是台南市「不可承受之重」。

黃偉哲強調，在議會面對少數議員的強力要求，我們一直在努力維持，畢竟在財務上必須對後代子孫負責，不能毫不重視財政紀律，不重視建設需求的問題；當然他也可以當一個偽善討好的市長，反正「債多不愁」，留給繼任市長去煩惱，雖然對市長個人民調有正面加分的作用，但是對台南市的財政「寅吃卯糧」，這會讓後代子孫抗議。

黃偉哲認為，台南市的自有財源只有35％，其他都得依靠上級政府的補助。我們需要更多的錢來做重大建設，當然希望市庫收入增加，但也不能大幅變賣市產，目前的開源方式都是賣掉土地重劃後的抵費地，除用來償還重劃支出外，也能增加市庫收入。

不過，如果這些錢都拿去當耶誕老公公發補助，還得去做市政建設，坦白講將非常困難。黃偉哲指出，如何堅守財政紀律，讓建設與福利取得平衡？這是當前面臨到的最大問題，當然政治人物一定要負責，但是就有很大的壓力來自少數議員，逼他做出不負責任的事情。

(中時 )