台南市多位議員提案制定《台南市設置地面型太陽能光電設施審查自治條例》，引發府會磨擦，台南市長黃偉哲認為，廣大民眾都有用電需求，政府必須重視能源配比，既然台南有最好的日照條件，就不該用很多奇怪的理由、奇怪的條文草案，「躲在背後逼市政府」。

黃偉哲表示，台南市最近面臨比較大的府會磨擦，就是太陽能的問題。台南市的能源自給率只有3成，甚至更少，我們要用電，自己卻不發電，面對能源問題時，這些反對太陽能的人就應該站出來說清楚，不要逃避，到底是要用什麼電？核電或火力發電？

黃偉哲認為，如果要用太陽能，就不要說放在水庫會怎麼樣？漁電共生又會怎樣？找一些奇奇怪怪的議題。如果太陽能真那麼有問題，就請這些反對者告訴台南市民，「你們不要用電好不好？」他們能夠面對台南市民嗎？沒有啊！他們就只是躲在背後逼市政府。

黃偉哲強調，發電是全國性的事務，市府也不是橡皮圖章，都會根據中央的標準來審查；但你卻要訂自治條例，還訂得很荒謬，只要200坪以上統統要審查，更設立一堆專區，根本是擺路障來阻礙綠電。

黃偉哲說，太陽能電板不是永遠不變的，而是20年期限一到就要歸還土地，也不是鋼筋水泥覆蓋，是可回復的；漁電共生更是強調共生的概念，但反對者卻偏偏用一些奇怪的理由，說太陽能面板有毒、用藥水洗，卻拿不出報告證明。此外，太陽能面板20年期滿後，也已經有處理的技術，總比處理核廢料還好吧！

黃偉哲指出，當你把所有的選項都否決，是否也敢跟台灣的民眾講，我們不要用電腦，不要用電嗎？不敢講卻又偏偏說綠電如何，太陽能如何，也未免太奇怪了。

黃偉哲認為，有些公民團體、政治人物都會拿百分百的標準來衡量別人，可是自己卻不去面對廣大民意的用電需求，任何政黨、任何執政者都會面臨能源配比問題，在太陽能這個部分我們是很負責任地根據中央標準來審視。

(中時 )