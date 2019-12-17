瑞士藥廠諾華（Novartis）16日宣布，該公司決定停止研發旗下一款氣喘治療藥物fevipiprant，原因在於該藥物後期臨床試驗再次失敗。而這也意味著，諾華試圖開發氣喘新藥搶占數十億美元商機的盼望落空。

諾華表示，在針對中等至嚴重氣喘患者的兩項大型試驗中，fevipiprant緩解氣喘急性發作的效果並未超越安慰劑，因此促使他們做出停止研發此藥的決定。該藥物在今年10月時便遭遇挫敗，當時針對中等氣喘患者的試驗以失敗收場。

多數氣喘患者使用吸入型藥物便能緩解症狀，但這對於嚴重患者的治療成效較差。這類病患通常得使用注射性藥物，但約有10％～20％的人對此反應不佳、必須另覓他法治療。眼見這塊市場商機龐大，諾華於是加速開發新藥，希望順勢切入該領域。

儘管fevipiprant新藥試驗失敗，但諾華目前手邊仍有20幾款新藥研發中，一旦研發有成的話，這些藥物未來每年可望創造超過10億美元營收。

(工商 )