身兼唱跳及創作才華於一身的呂思緯（鼓鼓），歷時三年推出新專輯《蟲洞》，新專輯中尋著脈絡探究過往生命歷程，包括面對父親離世、和母親關係疏遠，少了和家人過度黏著感，多的卻是無形中的牽掛。新歌〈先得方〉以母親美髮店之名做發想，並邀請文青歌后萬芳合唱，不同世代的跨界對唱，唱出年代的回憶，也道出經過歲月洗禮成長的自己。

鼓鼓新專輯《蟲洞》費盡心思，呈現最真實的自己。（羅永銘攝）

「先得方是一家新加坡商場的名稱，好像會很旺，所以就取這名」，回憶著和母親最近一次的對話，是鼓鼓詢問美髮店名由來，母子倆不擅長運用言詞表達對對方的愛，總以簡單字句取而代之。回顧早期以玩樂團出身，鼓鼓選擇在新專輯中找回初衷，加入大量樂器強化音樂性，也將人生故事注入其中，邀請萬芳合唱〈先得方〉，以當年回憶的聲音，替整張概念專輯增添復刻感。

鼓鼓透露因為家庭因素，童年回憶充滿五味雜陳。（羅永銘攝）

首次合作萬芳，鼓鼓感激地說「雖然我們素昧平生，但我感受到她迫不及待要給我很多東西」，在聽完歌詞所要傳達的故事後，鼓鼓透過萬芳的歌聲，不僅上了全新一課，內心世界也重新被療癒。「算是我運氣好，她歌聲非常有想像空間，唱歌宛如在演電影，字字句句有表情。」

隨著年紀增長，鼓鼓對於過往逐漸釋懷，「希望媽媽身體健康，妹妹去年也嫁人了，一家人有機會就多聚聚」，雖近年工作忙碌，家人及親戚們堅持每年中秋節一定要相約烤肉，即便再晚都要等鼓鼓到場，讓他更加珍惜現有的一切。

玩樂團出身的鼓鼓，在新專輯《蟲洞》中強化整體音樂性。（羅永銘攝）

鼓鼓歷時三年推出新專輯《蟲洞》。（羅永銘攝）

至於和Popu Lady成員大元傳交往5年，有別以往態度，此次在新專輯中收錄和大元「親密對話」，小倆口騎乘機車，女生吩咐男生騎慢點，對於兩人首度「公開合作」，雖鼓鼓笑說「這也沒什麼」，但大方稱讚大元「是很善良、樂觀的人」，被問及是否有想婚念頭，鼓鼓則說目前想先拚事業，一切順其自然。

鼓鼓將於全台舉行《蟲洞》新專輯簽唱會，22日1400高雄大魯閣晴光之丘廣場；28日1400嘉義新光三越、1700台南南紡購物中心；29日1430中壢SOGO；1月4日1500台中西屯家樂福（原台糖西屯量販店）；1月5日1500南投家樂福；1月18日1500板橋大遠百1F米蘭廣場；1月19日1500屏東太平洋百貨1F美人魚鐘廣場。更多鼓鼓呂思緯的相關資訊，請關注鼓鼓呂思緯及相信音樂官方臉書、微博、微信。

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