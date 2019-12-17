黃偉哲親民作風受到不少市民青睞。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

台南農特產質量兼具，台南女兒林志玲出嫁，黃偉哲特地贈送以台南農產包裝而成的嫁妝一牛車，成功行銷台南農特產。（本報系資料照片）

黃偉哲接受《旺旺中時媒體集團》專訪，提到上任施政亮點，包括農業、文化觀光、招商引資都締造佳績。（曹婷婷攝）

去年台南市長選舉，黃偉哲僅拿下38.2％得票率，他不避諱自己是全台當選得票率最低的縣市長，卻也以此惕勵，上任迄今接連在多項民調扳回一城，除了端出農業、文化觀光、招商引資等實質政績，更拒當耶誕老人灑錢、債留子孫，兌現競選承諾：讓市民過得更好！

上任一年來，黃偉哲表現倒吃甘蔗，上月底一項2019縣市幸福指數大調查，台南獲得「最佳進步獎」，從去年第12名躍升全國第4名，施政滿意度則獲得66.8％。黃偉哲接受《旺旺中時媒體集團》專訪，提到上任施政亮點，包括農業、文化觀光、招商引資都有佳績，而所有施政則立基於以市民為核心以市民福祉為念。

一上任，他改弦更張，針對爭議已久龍崎廢棄物事業掩埋場案，斷然喊卡，房屋稅不只凍漲還調降。但並非所有順應民意的要求，他都照單全收，近期民代爭取鄰長津貼、65歲以上老人免健保費，他直言，這是財政拮据的台南「不可承受之重」，前者年增2.4億元支出，後者扣除中低收入健保補助，每年支出26億元。

「身為一個市長是要扮演耶誕老公公，討好選票，還是為下一代看緊荷包？」黃偉哲於訪談中數度拋出這個思維，讓人看見他親民隨和之外的「原則」，「我爽爽過， 後面的人、下一代怎麼辦？這不是負責任的作法！」

著眼於對下一代負責，黃偉哲也認同韓國瑜論調，鼓勵年輕人出國，多一點世界觀，不能只是一味採取保護主義，「溫室裡的花朵永遠長不健康，還是要面對外面風風雨雨才能成長、茁壯。」

黃偉哲自評，台南這一年在農業、文化觀光、招商均展現豐碩成果。以農產來說，2019台灣國際蘭展國際訂單高達113.1億元，更搶下2025亞太蘭展主辦權；金鑽鳳梨外銷325貨櫃、芒果銷日20公噸、10噸文旦在加拿大2天完售；近20公噸台南農產品銷加拿大。

第一名模林志玲在台南出嫁帶動台南觀光熱度，黃偉哲贈送嫁妝一牛車，讓外界驚豔台南農特產魅力。他說，台南今年多項農產面臨產量增、產期集中，眼看就要發生滯銷危機，但透過增加銷路增加通路，化險為夷。

Google、台積電等大廠來投資，將創造上萬個工作機會，黃偉哲說，台南目前為止失業率是近年最低，未來工作機會跟失業率只有往下跌空間；以文化見長的台南，觀光也很亮眼，住宿總量超過350萬人次。

尤其，原台南縣市合併迄今，始終存在原南縣溪北邊緣化焦慮，黃偉哲出身南縣，積極平衡區域之間差異，以台南今年耶誕、跨年多場大型活動就拉到新營、佳里，締造觀光人潮與口碑；《俗女養成記》全劇在後壁取景，影集出現的菁寮老街、新營區第一市場、白河玉豐綠色隧道等台南自然及人文美景，市府也立刻規畫「俗女養成記接駁專車」、特製俗女養成記導覽地圖，帶動在地觀光。

(中時 )