今年8月13日一場突如其來大雨，6小時240毫米雨量造成仁德、永康淹水，這場雨，成為黃偉哲上任以來第一場水患考驗。（本報系資料照片）

今年8月13日一場突如其來大雨，台南整夜強降雨未歇、6小時240毫米雨量造成仁德、永康淹水，這場雨，成為黃偉哲上任以來第一場水患考驗，而他當機立斷在13日清晨6點23分宣布停班停課，也贏得多數市民肯定。

「原先氣象局只發布大雨特報，告知這場雨會從12日深夜11點下到翌日凌晨2點，沒想到一路下到5、6點釀水患，不得不做出停班停課決定。」事後各種聲浪充斥，黃偉哲說，若再碰到同樣情形，還是會做同樣決定。

台南8年800億及6年600億治水特別預算，總計獲200餘億元補助，儘管淹水面積大幅縮減，然8月一場大雨，易淹水區再度淪為水鄉澤國，水患每每成為選舉攻防話題，國民黨總統候選人韓國瑜10月到台南就猛批民進黨在台南執政20多年，仍治水無方。

「治水沒有最好，只有更好！」台南歷任縣市首長都經歷豪雨釀災考驗治水成效，黃偉哲面對治水態度謹慎，「不敢說以後都不會淹水，畢竟，治水是科學問題。」

他說，治水並非投入多少資源就能得到多少保護，更不是說花100億、200億就永遠不淹，一旦遇到老天下更大的雨，任何防洪措施都有極限，能做的就是讓防洪措施在汛期發揮該有保護力，而非淪為豆腐渣工程。

「從現在工程角度看，大禹治水跟大禹父親鯀治水，沒有說大禹的方法好或鯀的方法好，只要能夠最有效的疏洪防洪，就是好。」黃偉哲直言，台南資源比雙北少多了，但仍盼在有限資源下，減少市民遭受洪患損失。仁德、永康淹水肇因三爺溪整治未竟全功，根本解決之道是增加三爺溪斷面、整治萬代橋瓶頸，日前水利署同意3年內完成，市府則盼愈快愈好。

他強調，目前中央投注治水工程已展現階段性功效，接下來，流域綜合治理計畫把曾文溪水系、急水溪水系做一些處理，原南縣農田、牧場、養雞場也會淹水，希望努力減少大家蒙受的損失。

(中時 )