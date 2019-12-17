中美13日達成首階段貿易協議之際，兩國之間的科技角力亦傳來好消息。外媒指出，美方正敲定限制敏感科技出口至中國及其他國家，涉及量子運算和3D列印等範疇，範圍比此前預期小。

路透15日報導，美國2018年公布了被形容為史上最嚴厲的技術出口管制清單，涉及人工智慧（AI）、晶片、機械人等14個領域，中國首當其衝。路透援引美國政府文件顯示，美國商務部正就量子運算、3D列印技術等高科技產品出口，制定5項新規，正接近完成。

報導稱，在起草前，美國曾就其可能涵蓋範圍徵求業界意見，文件顯示，首批管制中，涉及的技術並不多，僅針對特定國家安全問題，程度似乎比外界預期的還低。

美國前商務部助理部長、負責出口管理的Kevin Wolf表示，擔心美國政府將廣泛管制技術出口的業內人士，應可鬆一口氣。目前美國商務部拒絕透露任何出口管制相關細節，但表示在審查過程中尚有許多擬議中的項目。

(工商 )