富里鄉農會邀請在地社區與學校，以「動物」為主籌，主辦「2019稻草藝術節」，將沒用的稻草變成藝術品，吸引民眾前來帶動經濟。（王昱凱攝）

除了在地社區與校園，來自台南與中原大學的藝術家也參與作品製作，高5公尺的金剛猩猩將成為展出品中最搶眼的存在。（王昱凱攝）

花蓮富里鄉農會打造動物派對，自25日至明年3月底前，以「富麗稻野動物迷蹤」為主軸，舉辦「2019稻草藝術節」，讓沒用的稻草搖身一變成為可愛動物。農會家政指導員陳億湘表示，作品全由社區與學校自發參與製作、就地取材，15件參賽作品也會po上網進行投票，讓旅客參觀之餘也能帶動經濟。

農會表示，往年春節都有花海活動，今年搭配稻草裝置藝術凸顯富里田園特色，祭出豐厚獎金邀請在地4所學校與8個社區參與，同時由來自台南與中原大學的藝術團隊製作3件作品，將於20日po上官網進行為期10日投票。

陳憶湘提到，今年以「動物」為主軸，有高5米的巨獸金剛、可遮風避雨的稻草屋、稻草繩編織的迷你小象等可愛作品，材料全取自當地，耗費近5公頃田地稻草，讓令農民頭痛的無用之物，變成促進當地觀光與經濟發展的吉祥物。

明里社區的潘大哥拿著柴刀砍著竹子，與居民們為了作品「心有所鼠」趕工。潘大哥說，用了近60捆稻草與6捆稻草繩，搭配竹子與鐵條作為支架，創作松鼠抱栗子的可愛形象呼應鼠年，為了讓旅客有參與感，栗子還設計成人可進入的樣子。

潘大哥提到，自己第5度參與稻草藝術製作，活動讓社區居民全都動起來聯繫感情，同時能為在地觀光盡一份心力，使旅客在參觀與拍照之餘，能帶一些富里的農產品回家。

(中時 )