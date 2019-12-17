台南擁有絕佳日照條件，GOOGLE公司於亞洲再生能源交易首選台南。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

黃偉哲作風親民，讓不少市民直呼超有親和力。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

在這一年之間，台南陸續獲得國際知名大廠青睞，選擇落腳於此生根發展，招商引資繳出亮眼成績單！除了Google在亞洲區將台南視為第一個採購再生能源的城市，接下來還要在台南設置資料中心，另外，東京電力公司也來投資綠能，台南市政府每月持續召開投資會報，列管2億元以上投資案，迄今總計2716億元。

黃偉哲說，截至11月，投資台南的台商投資案共計有24案，總投資金額將達1111.31億元、創造9579個就業機會。市府推動簡政便民措施，將持續就廠商設廠所涉及的各項行政流程，採「優先排審」及「以抽換補正代替退件重審」等方式，加速行政審查程序。

此外，受到陸美貿易戰影響，群創光電股份有限公司也回台投資案，投資額為701億元，並可創造2100個就業機會，其中，群創光是在台南投資資金額就高達537.12億元，並將於台南科學園區擴建及新建廠房以增加產能。

備受關注的還有南科三期擴，行政院長蘇貞昌院長拍版南科擴編基地落腳台南，未來有助於吸引許多廠商進駐南科，因應擴建後就業人口增加，周邊生活機能及設施也將更加完善。

黃偉哲說，台積電投資1.15兆，其中5奈米可帶來約4000個就業機會，今年第一季已進入試產階段，預計2020年量產；3奈米則可創造約5000個就業機會，預計明年動工，2022年量產。除了高科技人員工作機會，另外如傳統產業像是永康、新市都將設置物流中心，年產值也有5、600億。

日前沙崙智慧綠能科學城啟用，在綠電發展成效方面，台南在今年10月提早達標裝置容量1GW，黃偉哲說，未來有沙崙綠能園區加入後，勢必能讓綠能產業投資更加壯大。

(中時 )