美最新民調顯示 川普擊敗任一民主黨對手 23:132019/12/17 中時 蔡致仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國總統川普。(美聯社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 根據美國最新民調，民主黨不論由誰代表挑戰川普，都將被川普擊敗。 今日美國和薩福克大學所做的最新民調顯示，預料將被彈劾的川普如果對上拜登，會以三個百分點的優勢勝出；如果對手是桑德斯，他會以五個百分點獲勝；要是對上華倫，差距將擴大到八個百分點。 這份民調在12月10日至14日進行，誤差為正負三個百分點。 (中時 ) #川普 #民調 也許您會感興趣 推薦閱讀 又變啦？川普：華爾街日報美中談判報導完全錯誤 22:402019/12/13 兩岸 川普不想交出財務紀錄 美最高院願聽陳詞 11:152019/12/14 國際 被彈劾氣噗噗 川普1天狂刷123篇推文 22:372019/12/14 國際 防新關稅膛炸 川普見好就收 04:102019/12/15 兩岸要聞 彈劾川普掀民主黨內亂 菜鳥衆議員將換黨 18:002019/12/15 國際 川普一天狂發123則推文 創單日新高紀錄 23:572019/12/15 財經 川普一天狂發123則推文 創單日新高紀錄 23:572019/12/15 財經 推特總司令 川普單日發文123則 04:102019/12/16 全球財經 眾院彈劾在即 有利川普民調不降反升 16:232019/12/16 國際 諾獎得主評美中協議：川普宣告勝利後的全面潰敗 21:012019/12/17 兩岸 國際熱門新聞 變卦？華為在德恐出局 非老美出手而是他 - 國際 美最新民調顯示 川普擊敗任一民主黨對手 - 國際 使出渾身解數 凱特曝威廉追求高招 - 國際 陸企收購烏克蘭航空發動機巨頭 獲准了 - 國際 叛國!巴基斯坦前總統遭判絞刑 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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