根據美國最新民調，民主黨不論由誰代表挑戰川普，都將被川普擊敗。

今日美國和薩福克大學所做的最新民調顯示，預料將被彈劾的川普如果對上拜登，會以三個百分點的優勢勝出；如果對手是桑德斯，他會以五個百分點獲勝；要是對上華倫，差距將擴大到八個百分點。

這份民調在12月10日至14日進行，誤差為正負三個百分點。

(中時 )