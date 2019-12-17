針對國民黨主席吳敦義稱蔡英文總統為「衰尾查某」， 蔡英文總統今晚反嗆無法接受用這樣的語言針對女性做出人身攻擊，呼籲明年選舉站出來，唾棄這種充滿歧視的政黨，選擇一個對台灣最好的未來。

蔡英文今晚在臉書表示 ，國民黨又來了！「肥滋滋的母豬」、「成熟的女人像一碗湯」、「女人沒生過孩子不懂父母的心」、「女人拉票可以拉到客廳房間」，這些性別歧視的字句，很多人應該都還記得。

她說，自己不認為這樣的政治文化應該被接受，我們也無法接受用這樣的語言針對女性做出人身攻擊。今天國民黨吳敦義主席同樣也用了不適格的語言來攻擊她。

蔡英文強調「針對我的攻擊，我個人可以承受，但是台灣不能夠繼續容忍這樣的負面選舉文化」。這羞辱的不是她個人，而是台灣民主的格調和人民的智慧。

選舉剩下最後25天，她呼籲，如果大家跟她一樣，受夠了國民黨的歧視與謊言，如果跟她一樣不希望台灣的下一代學習這樣的負面價值觀，「明年1月11日，我們一起站出來，唾棄這種充滿歧視的政黨，選擇一個對台灣最好的未來」。

(中時 )