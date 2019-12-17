產銷班長陳建瑩表示，班內以「換工」方式，在各自農作空閒時間指導班務，同時大家共用機具，凝聚小農力量，減輕個體戶負擔。（王昱凱攝）

農糧署東區分署長陳昌岑表示，國產「紅薏仁」因無需長時間運輸，不用除去會出油的麩層，營養價值高出進口白薏仁許多。（王昱凱攝）

近年國人稻米食用需求驟降。花蓮玉里雜糧產銷第一班於稻米等原作物外，投入薏仁種植。班長李建瑩提到，薏仁可採水稻種植方式，機械共用降低小農負擔，以「換工」方式，在各自農閒時交棒班務，緩解缺工情形。東區農糧分署長陳昌岑表示，國產「紅薏仁」營養價值高出進口許多，非常具潛能。

陳昌岑表示，隨著飲食選擇變多，國內27萬公頃稻作供過於求，但薏仁年進口量高達3500噸，國產卻只有511噸，自給率約12.6％，且國產無需長時間運輸，可保留紅色麩層，營養價值高出許多，具成長與國產替代空間。

陳昌岑提到，為解決農業缺工吸引青年回鄉，政策提供獲產銷履歷、有機、CAS認證、機耕會員等資格農民機具價格的3分之1至5分之2不等貸款，青農則可獲2百至5百萬補助。

李建瑩表示，產銷班共14人，各自種植水稻、西瓜與金針等作物，農忙時間錯開，班員以「換工」方式交替管理薏仁田，由於農機動輒百萬，班員共用農機團結小農力量，且薏仁完全可複製水稻種植模式，自插秧到收割無縫接軌。

李建瑩還說，薏仁可使用水稻插秧機與曳引機播種2項方式種植，目前孰優孰劣還在試驗中，產銷班種植薏仁面積約4公頃，未來會持續擴大栽種面積，並規劃大豆等其他雜糧作物栽種，分攤栽種風險謀求經濟效益。

(中時 )