7年前，一架美國空軍的F-22戰機觸地重飛失敗，整個機身都在地上摩擦，被列為「嚴重受損」，通常這樣的受損飛機就列為報廢了，但是美國空軍維修部門不願放棄，花了7年的時間修復，終於在上週完成，成功重新飛行。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，2012年5月31日，編號02-4037 / TY的F-22戰機，正在進行觸地重飛(Touch and Go)的飛行訓練，結果在飛行員操作失誤，過早的過早地收起了起落架，造成F-22以機腹滑行，長達853公尺才停下來。飛行員受僅輕傷，但是戰機嚴重受損，達到「A級事故」。

在美國空軍內部規定，列為A級事故的受損飛機，是指這架飛機的修復費用超過一百萬美元，這時候就必須評估還有沒有修復的必要了，可能報廢會划算些。

美國空軍之後評估，要修復這架F-22，花費的金額遠超過100萬美元，達到3500萬美元之譜! 但是美國空軍還是決定修復，主要原因是F-22的生產線早在2012年就已關閉，損失一架就少了一架，不會再有得到補充，而且每架F-22的單位造價達到1.42億美元，所以也算值得。

據報導，事故發生後不久，美國空軍與洛克希德公司、波音公司成立結構維修專家小組，確定F-22的機體主結構沒有受損，因此在修復後的強度不會有問題，在得到這個較好的消息後，就開始了維修工作。除了修復機翼，以及嚴重擦傷的機腹以外，還必須更換了機腹彈艙門和後機身的框架，他們重做了金屬和碳纖維的修復片，

在經過7年的努力修復後，這架F-22由514飛行測試中隊（FLTS）的菲利普強森少校(Philip “Stonewall” Johnson)完成試飛，但是還沒有確飛機是否已經重新加入美國空軍。

(中時電子報)