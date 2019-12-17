大陸第一艘國產航空母艦交付海軍，習近平出席交接入列儀式

中國大陸首艘自製航母17日由大陸國家主席、中共中央總書記、軍委主委習近平在海南三亞軍港命名為山東艦，並正式授旗入列。這艘舷號17的大陸首艘國產航母的入列服役對大陸具有極深刻的意義，而陸媒也透露，巧合的是，除了舷號與入列日期一致的巧合之外，規模曾是亞洲第一的清朝海軍北洋水師，同樣也是在131年前的12月17日於山東威海衛劉公島正式成立。

陸媒《環球時報》引述軍事專家李杰的話說，一般情況下，航母舷號慣例都是依次延續，遼寧艦是16，山東艦自然是17。針對國產航母編號是17，剛好在17日正式入列，李杰表示，這是一個巧合，但中國人傳統上喜歡雙數，舷號17，入列日是17，雙17也很喜慶，也可說是寓意著中國的雙航母時代來臨。

中共國家主席習近平登上首艘國產航母山東艦視察，甲板末端可見到塗刷舷號17。（圖／新華社）

報導指出，另一個巧合是軍迷發現的，1888年12月17日(清光緒14年冬月15)，北洋水師於山東威海衛劉公島正式成立，《北洋海軍章程》於同日頒佈施行。北洋水師成立後向英國、德國等海軍強國購買先進的艦艇來增強海軍實力，根據當年《美國海軍年鑒》排名，「北洋水師世界第九、亞洲第一」。不過，北洋水師在1894年-1895年的中日甲午戰爭中全軍覆沒，其曲折的歷程在很多重要時刻都會被重新提起。

李杰感慨說，北洋水師的興衰體現了鴉片戰爭後中國遭受列強不斷侵略的命運，北洋水師被日本打敗，全軍覆沒。「今天中國大陸首艘國產航母入列，充分證明了中國富起來，強起來。航母作為國之重器，中國不僅有一艘，還有兩艘，而且還是自主建造，這是中國真正的強大。」

據大陸官方資料顯示，首艘國產航母於2013年11月開工，2015年3月開始塢內建造。

2017年4月26日，首艘國產航母在大連舉行下水儀式。

2018年5月13日，國產航母開啟首次海試。至今，國產航母共進行了9次海試。

2019年11月17日，國產航母通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和例行訓練，停靠三亞某軍港，最終成國產航母的駐地。

(中時電子報)