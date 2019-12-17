今年北京市舉辦閱讀活動逾3萬場 覆蓋千萬人次 23:232019/12/17 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 2019年北京「書香家庭」代表白占濤分享閱讀故事。（取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「第九屆書香中國‧北京閱讀季」閱讀盛典17至18日在北京舉行，今年北京全民閱讀工作以「壯麗70年頌讀新時代」為主題，北京市共計舉辦各類閱讀活動逾3萬場，覆蓋、影響讀者達1000萬人次。 17日當天並揭曉10個北京「閱讀示範社區」、10個北京「書香家庭」、10名北京「金牌閱讀推廣人」。另據統計，北京現有5800餘家公共圖書館、上萬家文化館站，去年人均紙書消費343元人民幣、紙質圖書閱讀量11.7本，位居「2018年度中國十佳數字閱讀城市」首位。 (旺報 ) #閱讀 #北京 #中國 #書香 #示範社區 #家庭 也許您會感興趣 推薦閱讀 學者觀點－不要錯失房地產科技商機 04:102019/12/13 產業特刊 太和 砸1億建廠攻外銷 04:092019/12/14 證券．權證 苗栗縣文學集8作品登場 創書香幸福城市 18:112019/12/14 生活 北京新13條 2025遊戲產值破1500億人幣 08:092019/12/16 財經 北約拒絕唯「美」是瞻 04:102019/12/16 論壇廣場 中美達成經貿協議的訊號 04:102019/12/16 論壇廣場 北京降雪致首都機場取消航班42架次 17條公交線調整 12:222019/12/16 兩岸 美國“敲打中國”擴散 複雜全球方程式難解 20:372019/12/16 國際 勤業眾信發布 亞太500強 中裕新藥 奪第三名 04:102019/12/17 財經要聞 陸修增值稅 考驗台商議價能力 04:102019/12/17 金融．稅務 兩岸熱門新聞 諾獎得主評美中協議：川普宣告勝利後的全面潰敗 - 兩岸 明日之星！陸首艘國產航母艦長來奕軍、政委龐建宏 - 時政 陸國產航母山東艦入列 官媒揭兩大巧合 - 時政 衣櫃竟是軍火庫 香港老婦家中搜出23把長短槍 - 兩岸 陸第一艘自製航空母艦正式成軍 命名山東艦 - 時政 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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