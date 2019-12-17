「第九屆書香中國‧北京閱讀季」閱讀盛典17至18日在北京舉行，今年北京全民閱讀工作以「壯麗70年頌讀新時代」為主題，北京市共計舉辦各類閱讀活動逾3萬場，覆蓋、影響讀者達1000萬人次。

17日當天並揭曉10個北京「閱讀示範社區」、10個北京「書香家庭」、10名北京「金牌閱讀推廣人」。另據統計，北京現有5800餘家公共圖書館、上萬家文化館站，去年人均紙書消費343元人民幣、紙質圖書閱讀量11.7本，位居「2018年度中國十佳數字閱讀城市」首位。

(旺報 )