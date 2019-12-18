情緒過勞是指對現階段的工作提不起勁，容易產生疲憊感，嚴重的話，會感到心悸、胸悶或失眠。

長期處於高壓科技產業下的德倫，經常覺得心情很疲憊，對於任何事物老是提不起勁；但為了生計，還是時時警惕自己要認真工作，長官交代下來的任務，務求盡善盡美。同事經常笑鬧，戲稱德倫為「7-11」，因為他總是全年都在工作，即使是休假日也不放過。

有次因為要趕一個計畫案，連續工作了2天沒有睡覺，結果半夜正在家裡趕工時，突然感到前所未有的胸悶、胸痛，差點休克，家人趕緊送醫救治。

德倫過去沒有高血壓病史，也沒有心律不整的家族病史，送往醫院急診室，因為症狀很像心肌梗塞，醫療人員安排心導管檢查，發現心血管沒有阻塞現象，但卻有嚴重的致命性心律不整，醫護人員根本量不到血壓。雖然當下及時進行搶救，挽回一條命，但搶救後的血壓仍然持續不穩定，必須裝置葉克膜來維持生命。

住進加護病房一星期後，德倫病情已趨穩定，轉到一般病房又住了幾天，就康復出院了。現在，幸運逃過一劫的德倫為了活命，總是自我要求，生活作息正常，不熬夜、不喝咖啡因飲料，即使再忙，也要騰出時間規律運動。

國泰醫院心臟內科主治醫師張嘉修表示，德倫的心律不整和工作壓力有關，也就是所謂的「過勞」。也就是說，經常處於壓力狀態下，情緒緊繃，腎上腺素分泌過旺，導致心跳過快，進而誘發心律不整，等到壓力解除，心臟功能又回復到正常狀態。

現代科技快速進展，在緊張忙碌、職場環境快速變遷的生活形態下，過勞、過勞情緒、過勞死、過勞自殺等詞彙，成為熱門的職場用語。國泰醫院精神科主治醫師單家祁指出，臨床精神醫學並沒有針對「過勞」進行定義，由於「過勞」一詞源自於日本， 有關過勞的文獻資料，大多以日本論文居多，近年中國、台灣學者也陸續發表相關論文。

什麼是情緒過勞？

有位日本學者對於過勞的解釋是：「心理上不健全的工作過程情況不斷地持續，並打斷了工作者的生命步調，導致身體上的疲憊不斷累積，本身已有的高血壓跟著惡化，動脈逐漸變硬，最後導致致命性的崩潰。」

疑似過勞症狀如下：心悸、注意力不集中、心跳加快、失眠、胸悶、胸痛，還有每日對工作高度抗拒、對工作有失敗感、容易憤怒、沮喪、冷漠、缺乏自信、疏離、退縮、有著疲勞與精疲力盡的感覺、上班時頻頻看錶、工作後深感疲勞、抗拒工作上的任何事物、經常感冒、發燒、頭痛、腸胃不舒服、老是疑神疑鬼、出現家庭與婚姻衝突、高度的曠職率等。這些都屬於過勞會產生的狀況，一旦病患出現疑似過勞或情緒過勞的相關症狀而求診，求診科別除了精神科，還可能會到神經內科或心臟內科。

張嘉修指出，簡單來說，情緒過勞是指對現階段的工作提不起勁，容易產生疲憊感，嚴重的會感到心悸、胸悶、失眠。過勞和工作倦怠有關，除了造成個人注意力不集中、身心傷害和工作績效的低落，甚至發生職業災害、服務品質惡化、婚姻和家庭關係惡化等。

曾有日本學者研究發現，日本白領階級工作倦怠，以過勞情緒中的情緒耗竭最為嚴重；冷漠、缺乏人性化次之；過勞自殺與情緒耗竭的比例呈正比；身心過度疲勞所誘發的憂鬱症，有可能會造成過勞自殺。

A型人格最容易情緒過勞

過勞主要是針對質和量的問題，量是工時過長、值班時間過長，質則是工時雖短，但常處於高壓環境下。工時長會造成情緒壓力過大，引發內分泌失調，提高心血管疾病的罹患機率；不過，在工時沒有增加的狀況下，工作壓力如果過重，一樣容易產生情緒過勞的問題。

在張嘉修的心臟內科門診中，約有6成是情緒過勞的病人，來看心臟內科的病人不見得都是心臟有問題，這些族群大多是壓力過大、長期疲勞，大約是30～50歲的年齡，以女性居多。

單家祁則認為，責任心、企圖心強，追求完美、個性急躁的A型人格有比較高的機會出現情緒過勞，甚至也容易罹患心血管疾病。

基本上，情緒過勞不是疾病，而是疲勞症候群，需要靠排除法來確診，醫療人員會先確認沒有心臟等器官上的問題，再進一步詢問病人的生活作息，比如有沒有常值班？一天工作時數多久？最近是否工作壓力較大？才能正確的診斷。

情緒過勞導致的2類疾病

壓力大會讓身體大量釋出腎上腺素，造成血壓、血糖攀升，容易罹患高血壓，也會增加糖尿病發作的機率。單家祁解釋，不少研究證實，憂鬱症與糖尿病、心血管疾病之間有關聯性，也就是說，憂鬱症病人罹患糖尿病的機率約健康人的1.5倍，心血管疾病是1.3～1.6倍，同樣地，糖尿病及心血管疾病的人，罹患憂鬱症的比例也較高。

(1)心血管疾病

據英國研究，每天多出3～4小時的工時，心血管疾病發生的機率就多1.5倍，壓力造成的大量腎上腺素分泌，會導致心跳變快、心血管收縮和血流量減少，有可能會引發心臟缺氧、心臟衰竭如心碎症候群、心律不整，多數人在壓力解除之後，心臟的問題就有機會自行回復正常。

(2)憂鬱症、自殺

低落的情緒容易誘發憂鬱症、過勞自殺。過勞或情緒過勞伴隨而來的注意力不集中、失眠、對工作有失敗感、容易憤怒、沮喪、冷漠、缺乏自信、疏離、退縮等情緒障礙行為，也隱藏著高比例的憂鬱症、焦慮症。另外，單家祁表示，當有情緒困擾時，特別是憂鬱症病人，有較高的自殺風險，這也是需要特別注意的。

藥物、心理治療雙管齊下

到身心科求診，醫療人員會依照症狀的嚴重度、個人喜好，來進行專業評估，決定是否要採取藥物、心理治療或合併藥物及心理治療。

以藥物來說，光是情緒困擾，常用藥物大概分為抗憂鬱藥物、抗焦慮藥物以及安眠藥物。由於抗憂鬱藥物需要1～2週才會發生效果，因此，多半合併抗焦慮藥物，也就是鎮定藥物及安眠藥物。抗憂鬱藥物可以治療的疾病，不限憂鬱症，還包括焦慮症、恐慌症、強迫症等，抗憂鬱藥物沒有成癮性問題，不必擔心。

至於壓力大分泌腎上腺素，交感神經亢奮，出現心悸、胸悶等問題，醫療人員會視情況開立讓心跳減緩的心臟科用藥，如治療心律不整的心律錠，合併抗焦慮藥物等藥物服用。

總之，發現心情不對勁，老是提不起興致、煩悶、強烈疲憊感、情緒低落、不穩定等，記得多找親友聊天、多運動來紓解壓力，必要時，記得求助專業醫療人員，千萬別鬱悶成病。

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(中時電子報)