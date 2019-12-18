國內少子化問題日益嚴重，不少學校以減少招生或砍掉冷門科系因應。房市專家Sway表示，少子化就像癌症一樣慢慢侵蝕被高估的房市，並警告在傳統大校旁的住宅圈房價勢必面臨修正。

淡江大學日前宣布，蘭陽校園4個科系從110學年起將陸續回歸到淡水本校。Sway在臉書發文指出，少子化問題嚴重已影響房價，從學區至商圈，再到整個地區以及整個縣市的，以淡江的案例來看，少了4千人的大學，再比約2成的外宿比例，就是出現空屋800戶的量體。而淡江宜蘭校區還是全住校，所以當地並未享受到學生帶來的房屋需求，而建商在淡水仍一直大蓋特蓋，學生只有一直減少，每年眼見多少學生流失，幾乎可推估附近的空屋又要多幾戶，「淡江的出租套房，每年十月去房仲網站瞧瞧，根本就是空屋拋售潮。」

「少子化的海嘯還沒來呢！」Sway說，年生不到16萬的超級大浪，再5年一波、再10年最大波，就很有感了。很多投資客認為少子化燒不到精華區，結果每年國中小的報名規則中，總會看到哪間明星學校已經不用入戶籍、買房子，隨便租個房掛個戶籍就進去了。他最後警告，少子化會跟癌症一樣，慢慢侵蝕被高估的房地產市場，在傳統大校旁邊的住宅圈，例如淡水、新莊、逢甲等，勢必會被修正。

(中時電子報)