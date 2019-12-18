你經常羨慕偶像劇中的男、女主角高富帥又白富美嗎？天生的條件固然重要，但後天的營養補充也是關鍵喔！因此把握青少年的黃金成長期就非常重要。

根據國教署的107年統計顯示，現在青少年的平均身高男生落在168公分，女生平均落在158公分，如果低於這樣的數值可能就要多加注意囉！那麼父母應該要怎麼做，才能讓孩子全方位發展呢？

平時可補充營養保健品補足食物攝取的不足/截取自youtube

青少年的睡眠及運動很重要，平時也要多注意營養攝取是否均衡，像是蛋白質、鈣質等等都缺一不可。不過現代人外食多，父母經常忙於工作沒時間下廚，以致孩子因外食在營養攝取上就較難均衡，這時就可以補充一些營養保健品，像是維生素D及現代漢補類等等，都是不錯的選擇。

中醫師杜憲閎表示，青少年的成長期一般落在12-17歲之間，男生會稍微比女生晚一些，通常在第二性徵出現時，父母親就要開始注意了。以青少年來說，營養、運動、睡眠是成長缺一不可的要素，而且在這時期課業壓力較大，除了睡眠不足之外，睡眠品質也會比較差，這時可以利用穀芽、天麻蜜環菌等來輔助，也可以透過運動刺激腳底穴道，增加血液循環，讓孩子長得更好。

對於外食族來說，使用人參、黃耆及黃精調理成長效果會更好/截取自youtube

在青少年的成長階段補足營養，除了可以促進身高發育及體質調整外，透過良好的漢補，對於學習專注力也會有很大的幫助。以龜鹿為例，它本身就是一個天然鈣質，可以鞏固鈣質吸收運用，加上人參、黃耆、黃精等補養，若再根據男、女不同的體質調理，成長效果會更好。

杜憲閎提醒，家長要隨時注意孩子的生長狀況，只要把握好一生一次的黃金成長期並獲取需要的營養，對於體質調整及智能發展上皆會有幫助，也會讓青少年更加有自信！

(中時電子報)