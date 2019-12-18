以「打假」四處挑戰中國大陸各地武術名師的「格鬥狂人」徐曉冬，日前質疑太極大師王占海在影片中單手舉起50公斤槓鈴是假的，並公開表示如果他錯了願意「吃屎」道歉，沒想到在友人驗證下王占海真的如影片中單手舉起50公斤槓鈴，而打假罕見出槌的徐曉冬也願賭服輸，公開直播將將兒子的糞便沾在巧克力蛋糕上吃下去，成了名符其實的「吃屎哥」。

「格鬥狂人」徐曉冬，日前質疑太極大師王占海在影片中單手舉起50公斤槓鈴是假的，但友人證實為真，徐也願賭服輸，直播吃了兒子的屎。

綜合陸媒報導，近日太極大師王占海在海南萬綠園單手舉起50公斤的槓鈴在網路上流傳，徐曉冬看到質疑這槓鈴根本沒這麼重，「如果錯了，徐直播吃屎」。不過在委託友人親臨現場查驗後，發現是真的，而徐曉冬也願賭服輸，公開直播吃屎。

在直播中，徐曉冬將他兒子的尿布脫掉，裡面包裹著一些屎，徐曉冬拿筷子夾了一小塊，粘在了一塊巧克力蛋糕上，說著「我徐曉冬上天能抓龍，下地能吃屎」，隨後他將這塊蛋糕連同一小塊屎一起吞了下去，緊接著他喝了一大口礦泉水將嘴裡的食物沖進肚子裡。

徐曉冬並在直播中說，他說到做到，確實吃了屎，不玩文字遊戲，而且自己也喜歡吃巧克力蛋糕，吃自己兒子的屎也沒什麼。徐曉冬還警告王占海和王戰軍下戰書，接下來要正式和他們倆打，如果他們用太極拳比武，徐曉冬就和他們打拳；如果採放開規則，他願意用MMA和他們打，強調「這個仇他一定要報」。

(中時電子報)