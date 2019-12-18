曾買下加拿大溫哥華最貴豪宅的大陸富商陳脈林，近期又被揭露買下溫哥華市中心擁有213房的豪奢酒店「溫哥華大都會飯店」，值得注意的是，陳脈林早期以養鴨起家，後來轉行做房地產致富，在加拿大又陸續置產，出手相當闊綽。

香港《南華早報》17日報導，根據6月一份訴訟文件，大陸富商陳脈林再度砸大錢，出手買下位在溫哥華市中心的「溫哥華大都會飯店」（Metropolitan Hotel Vancouver），報導並未透露交易金額，不過這間奢華飯店位在精華地段，屬於萬豪酒店集團中的一部分，內部擁有213間客房、7,600平方英尺的會議室空間，還有溫哥華市最高檔餐廳之一－Diva at the Met。

Chinese former duck farmer Chen Mailin continues his Vancouver spree: already the buyer of a C$52m house and C$5.1m car, Chen is now revealed in a lawsuit as the new owner of Vancouver's downtown Metropolitan hotel https://t.co/R0z7IYmlGc via @scmpnews — Ian Young (@ianjamesyoung70) December 16, 2019

陳脈林在溫哥華相當出名，2015年他曾以3,900萬美元買下溫哥華頂級豪宅區一幢17,000平方英尺豪宅，成為當時溫哥華史上最大、甚至是全加拿大史上最高房產交易價。這幢義大利式豪宅由3塊地組成，佔地約1.1公頃。

今年4月，他的兒子陳鼎（Ding Chen，音譯）使用他的銀聯卡，以390萬美元刷下訂製款的法國奢華超跑Bugatti Chiron，報導說，這台車是溫哥華最貴的一輛車。

Ape. 2019:”Chen Mailin’s son, Ding Chen, posted a message on Instagram complaining about US$680,000 in taxes on the new supercar, saying they made his ‘heart feel tired’” https://t.co/OltxdiSShU — Fan Matisse (@FanMatisse) October 24, 2019

現年50歲的陳脈林出生於南京，最早以養鴨起家，當時是1992年，後來轉行經營房地產事業，因而致富。他現在居住於加拿大，擁有加拿大永久居留權，他同時也是前大陸政協委員。

(中時電子報)