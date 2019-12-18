曾買下加拿大溫哥華最貴豪宅的大陸富商陳脈林，近期又被揭露買下溫哥華市中心擁有213房的豪奢酒店「溫哥華大都會飯店」，值得注意的是，陳脈林早期以養鴨起家，後來轉行做房地產致富，在加拿大又陸續置產，出手相當闊綽。
香港《南華早報》17日報導，根據6月一份訴訟文件，大陸富商陳脈林再度砸大錢，出手買下位在溫哥華市中心的「溫哥華大都會飯店」（Metropolitan Hotel Vancouver），報導並未透露交易金額，不過這間奢華飯店位在精華地段，屬於萬豪酒店集團中的一部分，內部擁有213間客房、7,600平方英尺的會議室空間，還有溫哥華市最高檔餐廳之一－Diva at the Met。
陳脈林在溫哥華相當出名，2015年他曾以3,900萬美元買下溫哥華頂級豪宅區一幢17,000平方英尺豪宅，成為當時溫哥華史上最大、甚至是全加拿大史上最高房產交易價。這幢義大利式豪宅由3塊地組成，佔地約1.1公頃。
今年4月，他的兒子陳鼎（Ding Chen，音譯）使用他的銀聯卡，以390萬美元刷下訂製款的法國奢華超跑Bugatti Chiron，報導說，這台車是溫哥華最貴的一輛車。
現年50歲的陳脈林出生於南京，最早以養鴨起家，當時是1992年，後來轉行經營房地產事業，因而致富。他現在居住於加拿大，擁有加拿大永久居留權，他同時也是前大陸政協委員。
文章來源：Chinese former duck farmer buys big in Vancouver: first a US$39m home, then a US$3.9m car, now a downtown hotel
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。