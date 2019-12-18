相信大家都知道，「牛奶」對於孩子成長的重要性，但你知道嗎，台灣有超過9成以上的學童鈣質攝取不足，造成身高不足、營養不良等問題。一直在孩童成長領域默默付出的光泉，這次將列車開到台中，除了捐贈「我愛牛奶」漫畫小百科，同時把光泉牛奶分送至偏鄉弱勢學校，並與「球學」創辦人何凱成一同將愛送進偏鄉國小籃球隊，鼓勵學童勇敢追夢。

台中副市長楊瓊瑛、光泉董事長汪林祥、何凱成等人與石岡國小籃球隊一同合影/中時電子報攝

正確的知識傳授要從小做起，透過光泉與未來親子平台小天下出版社合作編制的漫畫小百科「我愛牛奶」，可以了解牛奶生產製程與乳品的正確知識，有助於孩童明白如何挑選品質保障的牛乳，顧到健康又有正確知識。光泉為了回饋社會、善盡社會責任，於2018年捐贈桃園市、嘉義縣市國小3至6年級共336所學校作為班級讀物，共計4,753班；今年(2019)更捐贈5,065本「我愛牛奶」至台中與南投縣市的每間國小3至6年級班級。

光泉董事長汪林祥接受中時電子報採訪/中時電子報攝

除此之外，為了更全面地照顧到偏鄉孩童的健康，持續資助2萬瓶光泉牛奶給偏鄉小學。光泉董事長汪林祥表示，光泉60多年來一直堅持恆久不變的經營理念，「誠實、健康、活力、團結、學習、創新」，相信自己的產品對消費者有幫助，做出優良品質的產品給大眾，也希望能夠透過生動有趣的方式將牛奶知識傳遞給下一代，建立食品安全的自我主張。

「球學」創辦人何凱成在記者會中分享自己的勵志故事/中時電子報攝

光泉董事長汪林祥表示，從運動員身上，我們看見了自信、堅持、榮譽及團隊建構。光泉與「球學」創辦人也是哈佛傳奇跑鋒何凱成，一同攜手將愛送給石岡國小，透過運動讓孩童們學習看見自己的價值。何凱成說，「運動改變了我，而運動也是教育的骨幹，透過運動讓我建立了自信、融入團體，拿到全額獎金進入哈佛。越大的破碎成就更大的契機，繼續喝牛奶，持續帶著養份前進。」

他以自身在美國異鄉求學，透過運動交到朋友、進入哈佛的故事鼓勵小朋友，透過運動養成好品格；光泉也希望能夠透過這樣的公益，讓更多人為下一代盡一份心力！

(中時電子報)