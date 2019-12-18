台積電日前披露5奈米製程最新進度，除了明（2020）年上半年正式進入量產外，良率也已衝上80%，預期兩大客戶蘋果、華為將搶下7、8成產能，但陸媒爆料，比特幣巨頭比特大陸有可能半路攔截，率先讓新一代礦機晶片採用5奈米製程，且已經完成封裝。

快科技報導，比特大陸是全球最大的比特幣礦機晶片廠商，在2017年比特幣飆上近2萬美元天價時，身為台積電大客戶之一的比特大陸，還砸重金搶下16奈米和7奈米產能，其重要性跟蘋果、華為不相上下。

報導引述消息來源指出，比特大陸的5奈米礦機晶片已完成封裝，因此將成為全球首款5奈米晶片，即便是測試版，仍搶在蘋果和華為之前，成為市場首發。

礦機晶片廠商擠破頭搶產能，除了視為行銷推廣的利器外，礦機晶片是客製化特殊應用（ASIC）晶片，跟CPU處理器比較起來，製作工序相對簡單、容易。

不過，目前比特幣價格又殺破7000美元，礦機廠商搶用5奈米，搏版面搶曝光的成份居多，除非真的砸下銀彈量產，否則台積電還是會把首波產能給蘋果、華為，畢竟它們才是長期合作的重量級客戶。

(中時電子報)