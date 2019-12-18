陳師孟約詢法官，有網友竟說：司法獨立是錯的。（圖／取自PTT）

前總統馬英九遭起訴洩密無罪確定，監察委員預計明年1月約詢台北地院承審法官唐玥。PTT網友批評，「嫌票太多？」「誇張！」不過竟然也有網友說，「讓司法獨立本身就是錯誤的！」

法官協會今天呼籲監委勿濫權干涉司法，也將發起連署，抵制任何濫權干涉司法審判的作為。

馬英九涉洩密案已被判決無罪確定，但監委陳師孟7月曾表示，要調查歷審法官有無涉辦案濫用自由心證情形，知情人士也表示，預計明年1月約詢北院承審法官唐玥。

根據《中央社》報導，法官協會17日發布聲明表示，針對監委陳師孟將約詢先前承審馬英九被起訴洩密案的法官，法官協會無意涉入藍綠政治紛爭，也尊重監委為行使憲法賦予的法定職權，得於一定範圍內行使調查權。

法官協會質疑，陳師孟有義務說明約詢法官的目的及調查範圍，若不能清楚說明，也無法消除社會大眾對政治力不當干預司法審判的疑慮，建請審慎思考。

法官協會稱將秉持捍衛審判獨立的立場，同步發起全國性連署，抵制任何濫權干涉司法審判的作為。

聲明指出，監察權行使對象及範圍，應以法官辦案過程有無重大違失，以致侵害當事人訴訟權益為限，不應貿然涉入法官獨立審判範疇，否則無異是另設「判決結果審查機制」，向外界昭告監委隨時會審查判決結果，強加個案承審法官迎合政治的心理壓力，更為政治力介入司法大開方便之門。

協會表示，堅決反對監委直接針對法官審理案件的法律見解、心證形成及事實認定等審判核心事項，違憲行使調查權、約詢承審法官，法官並無義務到監察院答辯個案審判中的法律見解及事實認定。

法官協會強調，如果此案有關法官為捍衛審判獨立拒絕接受約詢，協會將全力支持；但若法官無懼監委壓力決定接受，協會也尊重。

聲明最後提到，法官協會相信司法院也必然會與法官站在同一陣線，共同捍衛審判獨立與司法尊嚴。

PTT網友大多持負面看法，「嫌票太多？」「誇張！」「當自己是法官？」「綠共～很可以！」「噁心」、「投蔡英文就是投給陳師孟」！

還有網友竟然表示「讓司法獨立本身就是錯誤的」、「又怎樣？難道你要投國民黨？你不愛台灣！」

(中時電子報)