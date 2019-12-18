凱特與威廉上節目秀廚藝

劍橋公爵威廉王子和妻子凱特2001年相識時，兩人都是聖安德魯斯大學（University of St. Andrews）的新鮮人。

據《時人》（People）雜誌報導，當時威廉王子使出渾身解數，一心想讓凱特留下深刻的印象。在周一晚播出的「貝莉皇家耶誕」（A Berry Royal Christmas）美食特別節目中，主持人貝莉（Mary Berry）問凱特，威廉在家有沒有為她煮過飯？

「老實說，他有時會煮，」凱特說，「他很會煮早餐，我們讀大學時，他煮過各式餐點。我想，那時他是想要打動我。」她笑著告訴貝莉，威廉會煮像波隆那肉醬（Bolognese Sauce）之類的料理。

另一方面，當貝莉問威廉，他會不會為耶誕跟喬治，夏綠蒂和路易這3個寶貝兒女下廚時，這位皇家老爸回答：「我們正在說，今年要做百果餡派（mince pies）。我很愛百果餡派，要是孩子想做，那我很樂意做。」

事實上，威廉和凱特不僅會下廚，他們甚至還親手種蔬菜。凱特告訴貝莉，他們種了紅蘿蔔，豆子和甜菜根，而甜菜根是小兒子路易的最愛。此外，凱特並透露，4歲的女兒夏綠蒂超愛北愛爾蘭品種的夏綠蒂馬鈴薯（Charlotte potatoes）。由於這種馬鈴薯口感香滑綿密，因此是英國最受歡迎的沙拉馬鈴薯。

另一方面，凱特還透露，只要孩子過生日，她一定會親手做蛋糕，但未必會照食譜來。她說，每次一做生日蛋糕，通常會忙到半夜，雖然放了一大堆蛋糕粉和糖霜，但她很喜歡這麼做。

(中時電子報)