央視版 中共海軍第一艘國產航母山東號服役入列儀式

大陸首艘國產航母山東艦於17日在海南三亞軍港正式入列，首任艦長和政委成為聚光燈下的焦點人物。據《央視》新聞聯播報導，佩戴大校軍銜的來奕軍被介紹為山東艦艦長，佩戴大校軍銜的龐建宏被介紹為山東艦政治委員。

《環球時報》指出，想成為一名艦長需要經過層層考核，尤其是首任國產航母艦長，更是眾所矚目，必然是優中選優。據公開資料顯示，首任國產航母艦長來奕軍畢業於海軍軍官的搖籃——大連艦艇學院，曾任導彈護衛艦連雲港艦艦長，東海艦隊護衛艦第8大隊大隊長，並當選2010年度全軍優秀指揮軍官。除了在專業技術和領導能力上出類拔萃，來奕軍的英語非常棒，曾經是駐外武官的人選。

大陸國產航母首任政委龐建宏曾擔任北海艦隊西安艦政委、某作戰支援艦支隊政治部主任。公開報導顯示，龐建宏經過多崗位元鍛煉，注重人才建設培養，先後在作戰部隊和作戰支援艦部隊工作，機關、基層閱歷豐富，為人心細熱情，比較幽默，和上下級關係都很融洽。。

報導說，作為航母的艦長和政委都是千里挑一的人才。大陸首艘航母遼寧艦先後兩任艦長和政委均已經獲得提拔，在日前中共海軍在北京的晉升將官軍銜儀式中，晉升少將軍銜的27名軍官中有劉喆和李東友，他們分別是遼寧艦第二任艦長和政委。遼寧艦首任艦長張崢和政委梅文也早獲擢升，張崢目前擔任國產航母編隊司令員一職，梅文曾擔任某潛艇基地政委。

(中時電子報)