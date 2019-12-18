方泂鑌（阿鑌）和師弟張懷顥，17日受邀為文化大學耶誕晚會壓軸演出，方泂鑌一連獻唱〈壞人〉、 〈一千個晚安〉，緊接著由張懷顥接手獻唱自己3年前詞曲創作、未發表過的歌曲〈叫囂沈默〉，最後雙帥首唱〈你儂我儂〉，是兩人合作該曲後第一次公開演出，曲風甜蜜又輕快，掀起晚會高潮。

阿鑌第一次受邀前往文化大學演出，嘴甜誇台下學生「人如校名」，特別有文化、有氣質，並表示之後有機會想到文化大學的圖書館走走，感受一下校園風氣；張懷顥一登場頻頻和學生互動，再次現身校園演出，張懷顥特別有感：「唱校園更能感受台下觀眾熱情、尖叫聲特別大聲，曾有一次校園演出時我走下台，學生們全衝過來要求握手、合照，不會讓我覺得自己像新人，非常溫暖。」

適逢年底，阿鑌與懷顥不忘提前祝福學生們聖誕節快樂；聊起聖誕節即將來臨，懷顥表示屆時將和家人在台北溫馨團聚，他說：「媽媽每年一到12月，每一天都會在家裡的聖誕樹放一份禮物，一直到聖誕夜當天，所有親戚都會聚集在我們家，樹下放滿超多禮物。」他記憶最深刻聖誕禮物的，是自己15、6歲時打工賺到第一份薪水，買了一整盒保養乳液給媽媽，張懷顥說：「媽媽那時侯驚訝了一下，說『哇！你怎麼會送禮物』！」開心兒子長大了。

忙完校園活動後，阿鑌本周六（21日）再度攜手懷顥，參加在信義威秀中庭徒步區舉辦的「聖誕好事集音樂會，而31日跨年當天，阿鑌將連趕苗栗及桃園的跨年活動，陪歌迷一起迎接新年。

方泂鑌（左）、張懷顥昨受邀為文化大學聖誕晚會壓軸演出。（尤嬿妮攝）

方泂鑌（右）、張懷顥昨受邀為文化大學聖誕晚會壓軸演出。（讀者提供）

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