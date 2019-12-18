羅友志：歡歡同框館長不會有好下場 何必涉險

網紅館長陳之漢日前在臉書自爆「韓辦發言人邀約直播，我答應了大家拭目以待」，讓大家一度以為是韓國瑜要與館長再度直播，不過事後館長就親自於直播中澄清，表示是韓辦發言人何庭歡要來。但資深媒體人羅友志也直言，何庭歡與館長同框，一定不會有好下場。

羅友志昨日在中天《大政治大爆卦》談到何庭歡即將同框館長，直言以他現身操作公關立場，只有4字建議，那就是「絕對不要」。為什麼呢？羅友志認為若離大選還剩250天，要去上任何節目，他都不會管。

「你很可能在裏頭，因為你的表現，多拉了2萬票、1千8百票，但是你現在剩25天，你拉1千8百票有什麼用？但是你有可能掉1萬8千票欸。」羅友志說不入虎穴焉得虎子，可是你入了虎穴，搞不好全身傷痕累累出來，不解韓辦何苦去涉這種險。

羅友志坦言真的不建議韓辦在剩 25天的時候去操作這種議題，應該要好好鞏固自己基本盤才對。

(中時電子報)